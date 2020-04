Olot aprova un ajut de 500 euros per a empreses i autònoms que han tancat per l'estat d'alarma

L'Ajuntament d'Olot ha aprovat per unanimitat la creació d'un ajut de 500 euros per a empreses, autònoms i professionals que des de l'inici de l'estat de l'alarma el 14 de març fins al 9 d'abril (moment en què finalitza el permís retribuït recuperable de l'Estat) han hagut de tancar. Els motius inclouen el fet d'esta obligats a tancar per no ser essencials i també aquells que van abaixar la persiana per responsabilitat per evitar la propagació del virus. Les bases s'han aprovat en un ple extraordinari on s'ha detallat que es preveu arribar a 410 sol·licitants amb una partida de 205.000 euros. Es preveu que puguin cobrar a mitjans de juny. També s'inclou la possibilitat d'obrir una segona convocatòria amb més recursos si hi ha més demanda.