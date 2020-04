El PSC de Calonge i Sant Antoni denuncia l'estat de «deixadesa» del municipi

Bancs de fusta tapats per les males herbes i la gespa alta, esllavissades enmig de la via pública o platges brutes a causa de les tempestes que la setmana passada van afectar bona part de la demarcació. Aquestes son algunes de les imatges que van utilitzar ahir els socialistes de Calonge i Sant Antoni per denunciar públicament l'estat de «deixadesa en el qual es troba» el municipi.

Segons va explicar el grup municipal en un comunicat, el municipi està «deixat i molt brut» i va demanar a l'equip de govern (ERC-AM i Avanç municipal i de progrés) que «no defugi les seves obligacions i prepari el municipi per la sortida de l'estat d'alarma». «Entenem que les prioritats fins fa poc eren unes altres i s'han centrat amb temes sanitaris i assistencials, però el municipi està deixat i molt brut», va criticar el regidor del PSC, Arturo Prades qui va afegir que la desescalada per fases no pot «atrapar» la localitat «amb la feina per fer». «Per respecte als nostres ciutadans i per donar el màxim suport als nostres empresaris turístics hauríem de tenir els jardins i les platges netes», va subratllar el portaveu dels socialistes.

Per això, el grup municipal va reclamar a l'equip de govern calongí que «independentment» de l'estat d'alarma, comencin a gestionar «moltes de les tasques que han quedat sense fer i preparar el poble per les fases» de desconfinament.



Resposta de l'alcalde

Per la seva banda, l'alcalde de la localitat, Miquel Bell-lloch, va recordar que encara s'està en estat d'alarma i confinament i que per l'equip de govern la «prioritat son la seguretat i la prevenció». «Per nosaltres la prioritat són les persones i evitar la propagació de la Covid-19», va dir Bell-lloch. En aquest sentit, el batlle va explicar també que, per això, el servei de brigada i manteniment «treballa únicament amb dos equips per torns» per fer front a les situacions d'emergència i seguretat en la via pública i «per resoldre situacions que puguin posar en perill les persones».

Finalment, Bell-lloch va avançar que l'equip de govern té «a punt un pla d'actuació» per posar a punt les zones verdes i espais públics de forma ràpida. «Aquest pla el començarem a aplicar quan es relaxin les mesures de confinament i podem garantir que la nostra actuació en la via pública no comporta riscos innecessaris», va concloure l'alcalde.