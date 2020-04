residències El comitè d'empresa de Palau i Puig d'en Roca assegura que no tenen mancances

El comitè d'empresa del Departament de benestar i família de les residències gironines de Palau i Puig d'en Roca va assegurar ahir al Diari de Girona que el contingut del comunicat de la UGT, on denuncien males condicions laborals i mancances en l'adquisició d'equips de protecció individuals (EPI), «és fals».

«Són dues residències que si per alguna cosa s'han caracteritzat, és per tenir material i el suport del departament des del primer dia» va assegurar un dels membres del comitè, i també va afegir que a les residències «tots els treballadors que s'han hagut de donat de baixa, han estat coberts des del minut 0».

La UGT de les comarques gironines va denunciar fa uns dies a través d'un comunicat que, en aquestes dues residències no s'havien resolt les mancances i feien referència a possibles conseqüències que podien tenir per a la salut tant de residents com de treballadors.

El comitè d'empresa, va assegurar que aquesta informació, a més de no ajustar-se a la realitat, va provocar una situació d'alarma, angoixa i preocupació als familiars dels residents. «Les famílies van començar a trucar per a veure que estava passant amb els seus familiars» van assegurar.

Cal recordar que la UGT va decidir presentar davant la Inspecció de Treball una denúncia explicant la situació, i van demanar la seva resolució immediata per garantir la seguretat tant dels residents com dels treballadors.