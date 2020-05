Un 1 de Maig perquè els ERTOs no es converteixin en EROs

Precarietat, crisi, ERTOs, acomiadaments, perspectives pessimistes... i tot això amb un 1 de Maig les celebracions del qual hauran de ser virtuals. Estiguin atents a les seves pantalles. Benvinguts a l'era de coronavirus.

Els principals sindicats gironins afronten el Primer de Maig amb la «preocupació» que els 10.700 ERTOa que ja s'han presentat a la demarcació «no es converteixin en EROs». Els secretaris generals d'UGT i CCOO a les comarques de Girona, Xavier Casas i Bartomeu Compte, asseguren que estan «molt pendents» de possibles irregularitats d'algunes empreses que fan acomiadaments aprofitant la situació de crisi sanitària. Un dels col·lectius que més preocupa als sindicats són els fixes discontinus, que treballen majoritàriament a l'hostaleria, un sector «clau» a la demarcació. I és que els sindicats calculen que més de la meitat de les 80.000 sol·licituds d'atur registrades a les comarques gironines són d'aquest col·lectiu.

Aquest Primer de Maig serà «estrany» per als sindicats gironins. La manifestació habitual de cada any que recorre el centre de Girona, serà, per primera vegada, «virtual». A través de diferents etiquetes que es penjaran a les xarxes socials, la UGT i CCOO han convocat a seguir les reivindicacions per reclamar drets laborals «en un moment tan delicat» com l'actual. Serà a partir de dos quarts de dues de la tarda, i el lema escollit és «Salut, treball i justícia social». D'aquesta manera es vol tenir en compte totes aquelles persones que han perdut temporalment la feina, aquells treballadors que continuen actius i, sobretot, els col·lectius que «s'estan jugant la vida», en referència al personal sanitari.

Els secretaris generals de CCOO i UGT, Bartomeu Compte i Xavier Casas, però, demanen que la crisi econòmica i laboral derivada del coronavirus vagi acompanyada d'ERTOs i no d'EROs. «Hem de posar una 'T', de temporalitat, en majúscula», recalca Casas. Els sindicats veuen aquesta mesura com una de les solucions per «pal·liar» la crisi, i adverteixen que estaran «amatents» al comportament de les empreses que acomiadin definitivament.



Els fixes discontinus

Un dels col·lectius que no està emparat pels expedients temporals són els treballadors fixes discontinus. Es tracta de persones que es dediquen majoritàriament al ram de l'hostaleria, un dels més afectats, i un sector «clau» a les comarques de Girona.

En aquest sentit, tant Compte com Casas exigeixen que s'obligui les empreses a fer ERTOs a aquests empleats, ja que suposen un gruix molt important de persones a la demarcació. En concret, Comissions Obreres xifra en més de 40.000 els treballadors fixes discontinus que ja han demanat la prestació d'atur. D'aquests, la gran majoria s'han vist afectats per un ERO.

Per això, apel·len també a la solidaritat dels empresaris del sector turístic que «han tingut beneficis rècord» els darrers anys a la Costa Brava. «En aquest moment haurien de ser mínimament respectuosos amb aquest personal, que el que ha tingut durant tant temps han estat sous i condicions laborals molt precàries», considera Casas.

Una altra de les queixes dels sindicats està vinculada a la gestió que ha fet el Govern espanyol en relació amb la prestació d'atur. En aquest sentit, Casas lloa la «bona feina» que han fet els treballadors del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), però lamenta la «falta de mitjans» amb què treballen. Tot plegat, explica Casas, ha provocat que moltes persones portin un mes i mig sense cap ingrés. «És absolutament intolerable, estem parlant de treballadors que no poden ni omplir la nevera perquè la situació del SEPE està absolutament desbordada. La realitat és que s'ha gestionat de manera pèssima», denuncia el portaveu de la UGT a Girona.

En aquest aspecte, Compte explica que els càlculs que fan els sindicats és que falten encara per resoldre entre un 25 i un 30% dels expedients de regulació temporals d'ocupació presentats fins ara. «Constatem una greu falta de previsió per part de l'administració, perquè és evident que hi ha una saturació d'ERTOs que fa que es trigui a cobrar, tot i la feinada tan gran que fan els empleats que es dediquen a tramitar-los», conclou Compte.

Bartomeu Compte assumeix que després d'aquesta crisi hi haurà molts empresaris petits que no podran reobrir, i alguns dels grans ho faran amb pèrdues, cosa que significarà més atur. «Hi ha d'haver solucions consensuades, que les inversions que es facin no siguin purament per sortir del pas», reclama.

Casas, per la seva banda, destaca que el març no havia sigut mai negatiu en temes d'atur a les comarques de Girona, peò que la situació els ha enxampat de ple. «El desig era trencar la línia de 30.000 aturats gironins i ara en tenim 42.000, més 67.000 en ERTOs», es queixa. «Seguim en dades d'hivern, just ara que era el millor moment per al treball», afegeix, si bé te l'esperança que la crisi es pugui revertir en pocs mesos.