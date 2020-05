Els ajuntaments gironins apel·len a la responsabilitat dels veïns per evitar aglomeracions a la natura

A partir de dissabte es podrà sortir a passejar o a fer esport per primer cop des de l'inici de l'estat d'alarma. El pla de desescalada del govern espanyol fixa les condicions: esport individual o passejades en parella sempre que convisquin al mateix lloc i en franges horàries delimitades: entre les 6 i les 10 del matí i entre les 20 i les 23 hores de la nit. Qui passegi no es podrà allunyar a més d'un quilòmetre de casa però el límit, per als que facin esport, és el terme municipal. L'Ajuntament de Salt (Gironès) ha engegat una campanya informativa i intensificarà els controls per assegurar que es compleixen les restriccions. A més, incrementaran la presència policial al voltant de les Deveses, la gran zona verda de la vila.

Segons informa l'ajuntament en un comunicat, augmentaran la presència policial al voltant de les Deveses tenint perquè és on, previsiblement, poden anar bona part dels esportistes de la població.

El dispositiu de control policial comptarà amb un reforç informatiu per donar a conèixer les noves mesures de desconfinament previstes per franges horàries. Aquest complement el realitzaran a diversos punts del municipi voluntaris de Protecció Civil Salt així com una vintena de treballadors de diferents serveis municipals.

El regidor de Seguretat Ciutadana de Salt, Toni Vidal, explica que davant les noves mesures de desconfinament i el pont de l'1 de Maig, intensificaran els controls en totes aquelles zones on preveuen que hi hagi activitat esportiva, com és el cas de les Deveses. "Cal continuar amatents perquè l'estat d'alarma continua actiu i, més que mai, hem de ser responsables per tal de no perdre la bona feina que tota la societat hem fet fins ara", remarca Vidal.

Des de l'inici de l'estat d'alarma, la Policia de Salt ha posat 709 denúncies i ha fet nou detencions per no complir amb les restriccions. Les últimes detencions les van dur a terme ahir, per realitzar activitats grupals no autoritzades i resistir-se a l'actuació policial.



Apel·len a la responsabilitat

Per als gironins, pujar a Sant Miquel és una de les activitats esportives a l'aire lliure habituals dins la ciutat, com ho és pujar al castell del Montgrí per als veïns de Torroella (Baix Empordà). Aquí, els ajuntaments apel·len a la responsabilitat del veïns i veïnes per complir amb les normes que fixa la fase 0 del pla de desescalada.

L'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, apunta que compten amb 65 quilòmetres quadrats de terme municipals, amb 87 quilòmetres de camins i 15 quilòmetres de costa. "No creiem que hi hagi concentracions, sobretot perquè no hi ha gent de segones residències", remarca l'alcalde. Amb tot, recomana als veïns que imperi el sentit comú i que, si veuen que hi ha afluència de gent de camí al castell, optin per escollir un altre recorregut per fer esport.