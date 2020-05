Cites en aparcaments, entrades de supermercats o missatgeria: el tràfic de droga en temps de confinament

El confinament ha obligat a canviar els hàbits quotidians de milions de persones. Des que es va decretar l'estat d'alarma el 14 de març són moltes les activitats que s'han vist reduïdes i el tràfic de drogues no n'és una excepció. Cites en aparcaments, en entrades de supermercats o els serveis de missatgeria –sovint a través de 'riders'- són algunes de les fórmules ideades pels petits traficants per fer els intercanvis de droga. Ous 'Kinder' amb cocaïna a l'interior, joguines sexuals amb marihuana o llibres amb droga dins en són alguns exemples.

Fonts del Ministeri de l'Interior asseguren que la policia coneix les noves pràctiques i que ha adaptat els controls –que s'han intensificat, especialment, a grans ciutats- per desarticular-les.

Des de Mossos, asseguren que la situació actual de baixa mobilitat fa més "senzill" detectar moviments delinqüencials.

El tràfic de droga no s'atura, tampoc en confinament. L'estat d'alarma ha reduït a la mínima expressió els moviments de persones. Durant més de sis setmanes, només s'han permès desplaçaments per anar a la feina o per sortir a comprar o anar al banc. Això, en conseqüència, ha obligat els petits traficants a idear nous sistemes per poder fer entregues que no aixequin sospites.

Des del Ministeri de l'Interior, asseguren que la policia ha detectat canvis en la seva metodologia i que, per això, han adaptat les seves actuacions a la nova realitat. Encara no hi ha el recompte de xifres oficials del primer trimestre tancades, però asseguren que els controls s'han intensificat i que tenen constància d'intercanvis en aparcaments o en entrades de supermercats.



Ous 'Kinder' amb "sorpresa"

Una altra de les vies de distribució és la missatgeria. I els anomenats 'riders' en són alguns dels principals damnificats. El tresorer de l'Associació Autònoma de Riders (ARR), Cristian López, diu que aquesta situació no és nova però que sí que s'està donant amb més intensitat des que va començar el confinament. I que una de les ciutats on més passa és Madrid, especialment en aquelles empreses que no només reparteixen menjar a domicili.

Alguns dels repartidors s'han trobat amb joguines sexuals amb marihuana dins, pots de cacau amb la meitat de droga o, fins i tot, un ou 'Kinder' amb "sorpresa" en forma de paperina de cocaïna a l'interior. "Se les inventen totes i ho posen a llocs que mai sabries", afirma.

El president de l'Associació Professional de Riders Autònoms (APRA), Jordi Mateo, diu que no és un problema generalitzat i que s'hi troben en "un de cada 100 repartiments", però admet que passa. "El més habitual és que portem un 'tupper' d'una mare a una filla o un ordinador, però també hi ha demandes sospitoses", explica. En aquest sentit, diu que a vegades tenen peticions per portar una motxilla d'un punt a un altre i que també s'han trobat amb pantalles d'ordinador aparentment normals que tenien droga amagada a l'interior.



Més controls als 'riders'

Mateo diu que quan un repartidor sospita, es dirigeix a un agent o la comissaria més propera perquè obrin el paquet. López, en canvi, diu que ell és partidari de demanar sempre al client que obri el paquet abans d'endur-se'l per assegurar-se que el que porten és el que se'ls ha encarregat. Per això, creu que hi hauria d'haver més controls entre els usuaris que utilitzen aquest tipus de serveis perquè, a hores d'ara, amb un simple registre n'hi ha prou per poder fer un enviament. Tots dos admeten, també, que amb la nova situació ha augmentat els controls que es fan als treballadors. "Ens podem trobar amb tres o quatre controls al dia", diu Mateo.



Falsos repartidors i droga en capses de cereals

La nova situació ha propiciat, fins i tot, que alguns es disfressin de repartidors per poder passar desapercebuts. Això és el que va passar a València fa unes setmanes quan la policia va enxampar un grup de persones que es feien passar per 'riders' per passar droga.

A Manacor, a Mallorca, la Policia Nacional va intervenir 1.000 pastilles d'èxtasi amagades en una caixa de cereals durant un control. Els agents van detenir també dues persones que anaven en un cotxe sense causa justificada. Al maleter van trobar 18 pastilles d'èxtasi, un cabdell de marihuana i un tros d'haixix amagats en una sabata dins d'una maleta.



Plantacions i més emmagatzematge de droga

Els Mossos van informar el 18 d'abril que investigaven una trentena de casos relacionats amb les noves modalitats de tràfic de drogues a través de repartidors. Un llibre amb un forat per amagar les substàncies estupefaents o ampolles de refresc en són alguns exemples.

Traficants i compradors també utilitzen altres sistemes com trobar-se en aparcaments, quedar en entrades de supermercats o, fins i tot, llençar la droga en jardins a peu de carrer.



Menys moviments, més "senzill" trobar-los

Fonts dels Mossos asseguren que en confinament és "més senzill" detectar aquest tipus de moviments i fer les detencions. Dijous passat van detenir un home i van desmantellar un cultiu amb 3.000 plantes de marihuana en una nau industrial de l'Hospitalet de Llobregat i diumenge passar en va arrestar un altre que portava 37 quilos de cabdells de marihuana amagats entre les eines de lampista. "Amb menys densitat és més fàcil trobar els delinqüents", apunten fonts del cos.



Les dificultats per donar sortida a la droga

De fet, asseguren que amb menys mobilitat és més fàcil localitzar plantacions que abans. També que les dificultats que les organitzacions criminals estan tenint per transportar la droga han comportat un increment de l'emmagatzematge d'aquestes sobretot pel que fa a la marihuana i l'heroïna.

En canvi, la distribució de cocaïna no ha topat amb tantes dificultats. "El període ha estat fructífer i interessant des d'un punt de vista d'estudi criminal", han indicat les fonts consultades, tot i que no han facilitat dades globals sobre la situació.