FOEG demana flexibilitat per poder ajustar les plantilles

Les dades donades a conèixer ahir d'un descens del 5,2% en el PIB espanyol el primer trimestre de l'any, més les previsions de decreixement de Catalunya aquest any d'entre el 7,6% i el 8,8%, van fer mal al sector empresarial. La patronal gironina FOEG demana ajuts de les administracions i flexibilització de mercat de treball de manera que quan finalitzi l'ERTO la plantilla laboral es pugui adaptar a les necessitats de mercat. Dit en plata: que els empresaris puguin acomiadar treballadors. Lluís Bigas, president de la seu de Girona del Col·legi d'Economistes de Catalunya i membre de la FOEG, «cal ser flexibles, si les empreses no poden ajustar el nombre de treballadors, no podran aguantar i serà pitjor, hem d'anar tots de la mà».

Bigas recorda que la previsió no descarta un decreixement de fins al 14%, així que «la situació és altament negativa». El representant de la FOEG creu que la solució passa per «injectar liquiditat a empreses, via subvencions o ajuts, i per facilitar línies de crèdit», però «primer per la flexibilització d'aquests ERTOs, condicionats al manteniment de l'ocupació». «Si les empreses no assoleixen liquiditat, això no ho revertirem», avisa.

Pere Cornellà, president de Pimec Girona, també considera les xifres donades a conèixer ahir «molt negatives». «I això que l'estat d'alarma afecta només a una part del primer trimestre, les dades completes les tindrem al final del segon trimestre», adverteix. Per Cornellà, el confinament dràstic ha sigut un greu error. «Si atures tota l'economia d'un país, malament. Han prioritzat la sanitat, oblidant que no hi havia recursos per fer una aturada com la que s'ha fet, i ara pot crear una devastació econòmica». «Si no tens recursos per aturar així l'economia, no ho has de fer, encara que això suposi assumir una taxa de mortalitat més alta», sentencia el president de Pimec.

«Espero que es prenguin mesures per ajudar les empreses, o això no ho aixecarem», diu. De tota manera les mesures reses fins ara no li permeten ser gaire optimista. «Estem veient amb les mesures de desconfinament, autèntiques barbaritats, sobretot en hostaleria i turisme. Qui podrà obrir amb 4 o 5 taules? Tot plegat és d'una improvisació flagrant, no saben governar i no s'envolten dels tècnics adequats», explota.



Un terç de catalans afectats

Més del 30% dels treballadors i les treballadores de Catalunya s'han quedat sense feina o es troben incloses en un ERTO a causa del coronavirus. A més, en algunes comarques, l'impacte arriba a més de la meitat de les persones treballadores.

La comarca gironina més afectada és la Cerdanya, amb un 50,2% de treballadors afectats (26,7% estan en ERTO i el 23,5% ha perdut la feina) seguida de l'Alt Empordà, amb un 46,3% d'afectats (38,2% d'ERTO i 8,1% han perdut la feina). Darrere d'aquestes hi ha el Baix Empordà, amb el 45,7% d'afectats (33,7% i 12%) i la Selva, amb un 43,3% de treballadors afectats (29,3% i 14%).