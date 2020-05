El Govern italià avisa que no pot garantir la normalitat immediata

El primer ministre italià, Giuseppe Conte, va defensar ahir les decisions preses pel seu Govern per combatre la pandèmia del coronavirus, sustentades en tot moment en les recomanacions científiques, i va advertir als ciutadans que «no pot garantir el retorn immediat a la normalitat», ja que el coronavirus segueix actiu.

«Ho dic clarament, encara que sembli impopular: el Govern no pot garantir de forma immediata el retorn a la normalitat», va assegurar Conte davant la Cambra de Diputats, defensant la decisió de procedir a una reobertura gradual a partir del 4 de maig . En aquest sentit, es va referir a un informe realitzat pel comitè tecnicocientífic que està assessorant l'executiu en la pandèmia. «La reobertura simultània el 4 de maig de totes les activitats portaria a un augment exponencial i descontrolat de contagi», va recalcar.

Segons aquest informe, el contingut s'ha conegut aquesta setmana, amb una obertura total del país per al mes de juny serien necessaris 151.231 llits d'UCI i per a final d'any 430.866, cosa que el sistema de salut italià no podria assumir, ja que encara que durant la pandèmia s'han ampliat les places, aquestes se situen al voltant de 9.000.



200.000 contagis

El primer ministre va reivindicar la forma en què ha actuat el Govern durant la pandèmia, que deixa ja més de 200.000 contagis i gairebé 28.000 morts. En un moment en què s'ha de «protegir la vida dels ciutadans», el Govern ha de deixar de banda les opinions personals a l'hora de prendre decisions i seguir «les recomanacions» dels científics, va esgrimir.



«Preparat per intervernir»

D'altra banda, va deixar clar que si es produís un nou augment en els contagis el Govern està «preparat per intervenir», introduint novament mesures «restrictives» si és necessari i que, va admetre, podrien limitar-se a «territoris específics». Actualment destaca la taxa de contagi per pacient, l'anomenat índex R, que està entre el 0,5 i el 0,7. «Si aquesta taxa tornés a pujar, encara que fos una mica, se saturarien les UCIs d'aquí a final d'any», ha previngut el primer ministre italià.



Contracció rècord del PIB

En aquest context, la tercera major economia de la zona euro i un dels països de la regió més afectats per la pandèmia de covid-19 va registrar en el primer trimestre del 2020 una contracció rècord del producte interior brut (PIB) del 4,7% , la més gran de tota la sèrie històrica, que es remunta a 1996, i que confirma l'entrada en recessió del país transalpí, que en el quart trimestre del 2019 va registrar una caiguda de l'activitat del 0,3%, segons les dades preliminars de l' Institut d'Estadística italià, Istat.



En comparació amb el primer trimestre del 2019, el PIB d'Itàlia va retrocedir un 4,8%, després de créixer un 0,1% interanual en l'últim trimestre de 2019.

D'aquesta manera, Itàlia hauria registrat en el primer trimestre del 2020 una contracció del PIB inferior al -5,8% de França, segona economia de l'euro, i al -5,2% d'Espanya, quarta economia del bloc, encara que per sobre de la caiguda mitjana del 3,8%, la més gran de tota la sèrie històrica, del PIB de l'eurozona.

No obstant això, Istat ha destacat els obstacles per a la recollida de dades per a l'elaboració d'aquesta estimació preliminar del PIB arran de les mesures de contenció de la pandèmia de covid-19, per la qual cosa ha advertit que les dades publicades aquest dijous estan subjectes a revisió i ha apuntat que espera que aquesta sigui més gran del que és habitual.

L'oficina estadística italiana ha indicat que la contracció del PIB en el primer trimestre del 2020 respon a la caiguda generalizda de l'activitat en tots els principals sectors, incloent agricultura, pesca i silvicultura, indústria i serveis, mentre que des del costat de la demanda es va produir una contribució negativa tant pel consum domèstic com per les exportacions. D'altra banda, Istat ha informat d'una brusca reducció de la desocupació registrat al país al mes de març, amb una caiguda de 267.000 desocupats, incloent un descens de 169.000 homes i 98.000 dones, el quela qual cosa ha permès reduir la taxa d'atur de Itàlia al 8,4% des del 9,3% de febrer, de manera que Itàlia ha estat l'únic país de la UE a reduir l'atur durant el tercer mes de l'any.

Per contra, la taxa d'inactivitat ha pujat amb força al 35,7%, vuit dècimes més que al febrer, amb la incorporació a la massa d'inactius de 301.000 persones al març.

Pel que fa a l'ocupació, la taxa d'ocupació va registrar al març una caiguda d'una dècima, fins al 58,8%, de la pèrdua de 27.000 ocupats. En comparació amb març de 2019, l'ocupació va registrar una caiguda interanual de 121.000 ocupats.