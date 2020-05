Homenatge als sanitaris en el pregó «confinat» de Figueres

Amb els carrers buits i el silenci regnant a la plaça de l'Ajuntament, Figueres va viure ahir un pregó de les Fires de la Santa Creu atípic i que va dedicar a homenatjar el personal sanitari de la Fundació Salut Empordà. «Són els veritables herois i heroïnes», va dir l'alcaldessa, Agnès Lladó, abans de donar pas als protagonistes del pregó.

La suspensió de les tradicionals festes arran de la pandèmia ha sigut un cop dur per als figuerencs, que, tot i el confinament, han trobat en les xarxes socials una nova manera de celebrar les fires. Ahir va ser el torn del pregó, amb què cada any es dona el tret de sortida oficial al gruix d'actes. El d'enguany, amb caràcter simbòlic, virtual i confinat.

El protagonisme del discurs va recaure en una vintena de treballadors de la Fundació i en representació als més de 900 empleats que l'ens té en els tres centres que gestiona: l'hospital de Figueres, el sociosanitari Bernat Jaume i l'ABS de l'Escala. El pregó es va emetre en format vídeo a través de les xarxes socials de l'Ajuntament, i s'hi retrata la tasca dels sanitaris en les últimes setmanes: «Hem estat aquí de dia i de nit, cuidant els que pateixen i curant sempre que es pot. Hem plorat impotents davant la mort, el dolor i la solitud».

Amb caràcter coral i durant els poc més de cinc minuts de duració, s'hi representen tots els col·lectius professionals de l'ens, per acabar amb un «gran aplaudiment» que retornen a tota la societat. «Davant la confiança que ens heu fet des de sempre, nosaltres hem respost aguantant la duresa d'aquest combat extrem. (...) Ens heu enviat regals, menjar, cartes i aplaudit cada vespre. Us volem dir gràcies i us retornem el millor dels aplaudiments», concloïa el pregó, que finalitza amb un aplaudiment col·lectiu a l'entrada de l'hospital.



En busca de noves dates

Per la seva banda, l'alcaldessa, Agnès Lladó, va agrair el «compromís social» dels figuerencs i avança que «si la situació ho permet» es trobaran noves dates per celebrar les fires. L'Ajuntament ha organitzat dos actes que marquen l'inici i el final simbòlic de les fires confinades: el pregó d'ahir i una simulació del castell de focs que es podrà seguir virtualment el diumenge, 3 de maig, a les 20.15 hores a través dels canals oficials.