«Necessitarem un mes ben bo per poder fer net si no hi ha més rebrots»

Com s'ha gestionat l'adaptació del servei de Medicina Intensiva, que va passar a ocupar pràcticament la majoria de plantes de l'hospital?

En poc més d'una setmana es van haver de triplicar les UCIs per a pacients crítics covid-19 i mantenir pacients no covid a la zona de reanimació i de la unitat coronària. Hem multiplicat els professionals per atendre aquests pacients gràcies a la col·laboració de metges especialistes d'altres serveis i d'infermeria de crítics que han treballat de valent. Pel que fa al material, estem utilitzant ventiladors mecànics, dels quals ja disposàvem al Trueta, utilitzant-ne d'altres àrees aprofitant que han disminuït la càrrega assistencial quirúrgica i ens n'han deixat també d'altres centres sanitaris, com els hospitals comarcals, i dels que ens han fet arribar des del mateix Servei Català de la Salut. Amb 10 dies vam haver de muntar cinc unitats de crítics addicionals, de més a més, per poder atendre el gran volum de pacients que ingressaven.

Com s'ha gestionat la «reconversió» de les múltiples especialitats per adaptar-les a la pandèmia?

De manera sorprenent, els especialistes es van prestar de seguida a ajudar i vam formar equips mixtos que estan formats per anestesiòlegs, cardiòlegs, pediatres intensivistes, metges d'urgències i cirurgians. Van fer una formació ràpida i sobre la marxa, i sempre han tingut el suport dels intensivistes, que hem fet en molts casos de consultors i coordinadors. Hi han intervingut altres serveis com urgències, medicina interna i pneumologia col·laborant estretament amb nosaltres per donar el millor tractament al pacient crític.

Quantes UCIs hi ha al Trueta actualment?

En aquests moments tenim l'UCI original que té, amb 18 llits, i tres més d'addicionals. Aquesta setmana n'hem tancat dues. Hem arribat a tenir 70 llits disponibles, i també hem fet servir per pacient crític covid la unitat coronària, que disposa de vuit llits més. En el moment amb més pacients crítics –entre finals de març i primers d'abril- teníem quasi tots els llits ocupats. D'altra banda, la setmana passada vam estrenar una unitat per a crítics i semicrítics amb el virus, amb 28 llits, un pas important per poder anar retornant a la normalitat aquests espais, de mica en mica i segons avanci la pandèmia. Gràcies a això ara ja no tenim tanta pressió, i a data d'ahir tenim 38 pacients amb covid-19.

I pel que fa als pacients sense el virus?

També tenim nou punts més a l'àrea de Reanimació, per als pacients crítics no covid, de manera que hem mantingut l'àrea quirúrgica lliure de covid per evitar contagis. Així tenim 80 punts d'atenció al pacient crític, tan covid com no covid. En definitiva, hem pogut atendre a tothom.

L'hospital està preparat per tornar a obrir les UCIs tancades si hi hagués un rebrot?

Si tinguéssim un rebrot important i comencessin a ingressar pacients els hauríem d'acollir. Si amb els espais que tenim ara mateix no en féssim prou, sempre podríem tornar a recuperar aquestes dues UCIs satèl·lit que ja hem tancat.

L'UCI de l'hospital Santa Caterina també ha guanyat llits?

Sí, l'UCI de l'hospital de Santa Caterina ha fet un esforç molt important passant de 6 llits a 15 utilitzant una àrea d'urgències i professionals d'anestesiologia, neurologia i pediatria que ens han ajudat molt. Ha estat clau, ja que hem pogut ingressar quasi tots els crítics de la Regió Sanitària i dels hospitals comarcals. Tot sol, el Trueta no hauria pogut donar sortida.

S'han vist desbordats en algun moment?

Hem passat algun moment puntual complicat, hem estat en punts d'estrès molt importants, ja que hem arribat als 70 pacients crítics ingressats al Trueta, triplicant la capacitat habitual. Passar de 18 pacients a 70 és una barbaritat. I a hores d'ara la situació ja és diferent però no està normalitzada, ni de bon tros. A les UCIs, hem d'esperar els pacients que tenim ingressats i veure com evolucionen. Necessitarem un mes ben bo per poder fer net si no hi ha més rebrots.

Quina ocupació hi ha al Trueta i a l'hospital Santa Caterina pel que fa a pacients amb covid-19?

Al Trueta ara mateix l'ocupació de llits per a pacients crítics amb covid és del 200%, donat que hi ha el doble de pacients que en condicions normals amb l'UCI de 18 llits. A l'hospital de Santa Caterina ara mateix seria del 220%.

Com valora l'atenció mèdica hospitalària que donen?

Els resultats de la reorganització de les especialitats són molt bons i els pacients es van curant. Evidentment alguns pacients no ho han pogut superar, però hi posem el cos i l'ànima. Val a dir que fa unes setmanes que ja estem donant moltes altes a planta. Un pacient està de mitjana 15 dies a l'UCI, i quan es dona una alta els professionals comparteixen la il·lusió del pacient i la família.

Veu mancances en la gestió de la crisi sanitària als hospitals?

S'han hagut de fer grans canvis, i la més dura segurament és la limitació de la presència dels familiars a l'hospital, ja que els hem d'informar per telèfon. En definitiva, hem canviat molt la nostra manera de fer i això ha comportat diversos graus d'afectació psicològica.

Les mesures de protecció del personal sanitari són adequades? Podrien estar relacionades amb l'alta xifra de contagis que registra Espanya?

És cert que hi ha hagut oscil·lacions en el subministrament, perquè tot el món està pendent de les EPI. Però en general crec que ens n'hem sortit prou bé. Amb la disminució lenta dels ingressos s'ha estabilitzat la demanda.

Quina afectació tindrà en la salut de la població la cancel·lació de proves i de nous diagnòstics?

Els ingressos a l'UCI han baixat, per tant es van tornant a fer intervencions gradualment, però es notarà perquè tindrà un efecte inèrcia. Arrossegarem durant un temps aquesta parada.

I pel que fa a l'afectació dels professionals sanitaris?

A darrere de tot això hi ha un esforç importantíssim de molta gent de l'hospital que deixarà seqüeles físiques i psicològiques a pacients, familiars i professionals. Per això hi ha un equip de psicòlegs que treballen amb pacients, familiars i també amb els professionals sanitaris.

Com creu que ha afrontat la sanitat pública aquest repte?

Els dirigents sabran com ho estan gestionant, això és cosa seva, però pel que fa al nostre camp de pacient crític, els hospitals del territori han tingut una bona resposta davant de la pandèmia.