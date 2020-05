Ocupació de gironins en exclusió en plena pandèmia

Els programes d'inserció laboral de la Creu Roja a Girona han permès trobar feina a 23 persones des que va començar l'emergència pel coronavirus, 18 de les quals són dones i cinc, homes. El servei d'ocupació de l'entitat ha atès 192 gironins i ha gestionat cinquanta ofertes laborals fetes per vuit empreses col·laboradores.

La Creu Roja remarca el perjudici econòmic causat per la pandèmia de la covid-19, que «ha generat una greu crisi que ha impactat en totes les esferes de la nostra vida, no només la sanitària». Per això, ha adaptat els seus projectes laborals a metodologies digitals per continuar atenent la gent desocupada amb més dificultats per trobar feina: majors de 45 anys, aturats de llarga durada, participants en el pla de Garantia juvenil, persones refugiades, en risc d'exclusió social i dones víctimes de violència masclista. Els programes combinen l'orientació amb la intermediació laboral i, a causa del confinament, s'han vist obligats a treballar a distància tot informant de qüestions com els expedients de regulació temporal de l'ocupació, entre d'altres, o assessorant per millorar les habilitats i les competències personals. A partir de la segona quinzena de març –després de declarar-se l'estat d'alarma–, la Creu Roja diu que es va fer evident «la necessitat d'urgència» per cobrir llocs de treball relacionats amb la neteja de supermercats i residències, a més de sectors vinculats a la indústria, el comerç i la seguretat.

D'altra banda, des que va començar l'epidèmia de la covid-19, la Fundació "la Caixa" ha facilitat la contractació de 42 persones en situació d'exclusió social a les comarques de Girona, a través de 28 empreses «socialment responsables».

A Catalunya, la xifra puja a 389 contractacions en sectors de primera necessitat, amb la col·laboració de 238 empreses, i a l'Estat, 1.627 en 948 companyies.