La pandèmia costa 7,2 milions a l'Ajuntament de Girona

La crisi sanitària ha provocat, de moment, un impacte negatiu de 7,2 milions als comptes de l'Ajuntament de Girona. D'aquests 7,2 milions, 6 milions són ingressos que s'han deixat de percebre i els altres 1,2 milions són despeses i ajuts no previstos.

La suma dels sis milions que ha deixat de rebre el consistori ve donada per diversos conceptes que no han ingressat, com per exemple les quotes de les escoles bressol, que suposen l'ingrés de 421.000 ?; la suspensió del pagament de la zona verda i blava, que suma un valor de 600.000 ?; l'ús de les instal·lacions esportives i les seves quotes, 290.000 ?; les taxes de terrasses i ocupacions de via pública, 176.000 ?, entre d'altres. «Són mesures que havíem d'aplicar, eren imprescindibles», va explicar, ahir, durant una roda de premsa la regidora d'Hisenda, Maria Àngels Planas.

D'altra banda, les despeses extraordinàries a les qual han hagut de fer front, de moment, sumen 1,2 milions i han anat destinades majoritàriament a totes aquelles famílies i persones necessitades. «870.000 han anat a l'àrea de serveis socials», concretament a targetes moneder o mesures de suport a col·lectius vulnerables, entre altres accions.

Planas també va subratllar que gràcies a la situació econòmica de l'Ajuntament, tot i haver fet suspensió de contractes a alguns proveïdors, han seguit pagant els sous dels treballadors, aconseguint així que «cap de les empreses hagi aplicat un ERTO». Tenir menys ingressos i més despeses de les previstes genera un desajust, i per aquest motiu el consistori ha treballat en diferents escenaris, per fer front a aquest desequilibri, però asseguren que poder-les dur a terme no depèn de nosaltres, «sinó que l'Estat ens les deixi fer», explicava Planas.



Escenaris

En primer lloc, demanen la modificació de la regla de la despesa, ja que aquesta penalitza si es gasta més del que estableix l'Estat. Asseguren que és «evident» que es gastarà més del preestablert, perquè «tenim despeses addicionals», i per aquest motiu demanen que es permeti incomplir el percentatge marcat en aquesta regla. Un altre dels escenaris està enfocat a augmentar el deute.

L'Ajuntament té un deute d'un 36%, per aquest motiu tant Planas com l'alcaldessa Marta Madrenas, van demanar al govern espanyol que en lloc de destinar diners a reduir més el deute, com marca la llei d'estabilitat pressupostaria, els permetin endeutar-se, ja que el consistori «té capacitat» per fer-ho, i d'aquesta manera poder solucionar aquest desequilibri. Amb aquestes línies de finançament volen destinar tots els diners del superàvit, que representa 4 milions, per pal·liar els efectes del Covid, i «fer polítiques potents d'ajut a la ciutadania».

Madrenas, va voler incidir en la complexitat de la situació, i va remarcar que volen ser «el motor» de la recuperació. D'altra banda, va reclamar que els bancs no es «beneficiïn» de la situació i per tant concedeixin préstecs sense interessos.