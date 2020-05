Reinventar-se en plena crisi: De la roba esportiva a fer bates i mascaretes

Si el coronavirus no hagués capgirat el món, avui, a la nau de TC Equipacions de Bescanó, estrenada tot just fa un any, hi estarien dissenyant les equipacions de la majoria de clubs esportius de Girona. Però la pandèmia ha canviat la vida per a tothom, també per als germans Ahumada, Quim i Francesc, i els ha fet refundar-se. Sense comandes des que el 14 de març Pedro Sánchez va decretar l'estat d'alarma, i amb unes instal·lacions de 2.000 metres quadrats preparades per fabricar qualsevol material tèxtil, es veien abocats al tancament. La temporada 2019/20 ja és història en la majoria de disciplines esportives i saber quan tornaran les competicions ara mateix també resulta un exercici de ciència-ficció.

La crisi sanitària havia explotat. Eren dies amb els metges desbordats i en què les denúncies per falta de material es van fer constants. Confeccionar bates impermeables i, més tard, també mascaretes, es va acabar revelant com la solució. «Els nostres clients, els clubs i les escoles per les quals els fem material esportiu, havien tancat i, veient la situació, vam decidir provar-ho. Un dels nostres proveïdors ens va dir que tenia un teixit impermeable que es feia servir per fabricar proteccions per a matalassos, i quan vam presentar el resultat a l'hospital de Santa Caterina ens van dir que era un material perfecte», relata Quim Ahumada. D'allò ja en fa un mes i mig. Ara fabriquen entre mil i mil cinc-centes bates a la setmana (per a centres hospitalaris o personal sanitari, més mascaretes de protecció, a raó d'unes 800, que a més ofereixen personalitzades per a clubs o empreses.



La segona refundació

Aquesta és, de fet, la segona reinvenció de TC Equipacions, a l'espera de recuperar la normalitat i tornar a vestir clubs com l'Uni Girona, el Sarrià i el Bordils d'handbol, el Bisbal de bàsquet, el Banyoles de futbol i el GEiEG. L'empresa va nèixer a Olot de la mà del pare dels germans Ahumada i quan ell va morir la van refundar de zero traslladant-la a la vora de Girona. Des del 2011 l'activitat va anar creixent i això els va permetre estrenar l'any passat una nova nau. Durant els 80 i els 90, TC havia sigut un dels referents en roba esportiva vestint el Valvi, el Figueres i el Girona. En els últims anys ha recuperat l'empenta d'aquells temps d'esplendor. Donen feina a una dotzena de treballadors, alguns dels quals, gràcies a les bates i a les mascaretes, mantenen la feina. La resta de la plantilla, ha entrat en un ERTO.

«Les bates es poden rentar fins i tot a 90 graus i van a l'assecadora. El teixit és impermeable i no deixa passar els microbis. No hem pogut mantenir la feina per a tots els treballadors però a uns quants sí, i d'aquesta manera hem evitat tenir la fàbrica parada», subratlla Ahumada. Vist que el producte tenia sortida, i que també escassejaven les mascaretes, es van plantejar fer un pas més i ampliar el seu catàleg amb aquest material. L'empresa «ja feia productes personalitzats per als clubs esportius i les escoles, i quan vam presentar als clients poder disposar de mascaretes impermeables i transpirables, que protegeixen tant a qui les porta com a la resta, la resposta també va ser molt bona». Es poden rentar i usar tantes vegades com es vulgui. N'han fet una vintena de dissenys, que es poden trobar al web de TC Equipacions, i les poden personalitzar, per exemple, per a empreses com Xocolata Torras, que les ha entregat als seus treballadors. El Bisbal Bàsquet, per la seva banda, n'ha encarregat per als jugadors.

Quim Ahumada diu que la situació no els satisfà malgrat haver trobat una fórmula per esquivar la crisi econòmica que ha assotat moltes empreses a partir de la pandèmia del COVID-19. «El nostre mercat és la roba esportiva i ens agradaria que ben aviat puguem tornar a fabricar-ne perquè voldria dir que les competicions es reprenen i que la situació s'ha normalitzat», argumenta. Amb tot, però, han aconseguit una manera per no tenir la fàbrica tancada «i a més, d'alguna manera ajudem també a la causa oferint un material que ara es necessita». Abans de la crisi sanitària, TC Equipacions tenia capacitat per fabricar 30.000 samarretes esportives a l'any, més d'altres materials complementaris com xandalls o motxilles.

«Amb les noves tecnologies i matèries primeres d'alta qualitat, hem anat creant una línia esportiva sensible a les exigències de comoditat, qualitat i disseny, amb la voluntat d'ajustar-nos al desig dels nostres clients», afegeix un dels responsables de la firma gironina. De moment, a l'espera de com la «nova normalitat» acaba repercutint en el món de l'esport, a TC Equipacions seguiran atenent les moltes peticions que els arriben de material sanitari, que també podria ser usat aviat per d'altres gremis com el de la perruqueria, quan reobri en funció del pla de desescalada que va presentar dimarts Pedro Sánchez. El valor d'haver-se sabut refundar.