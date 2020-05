La Xina nega utilitzar la gestió del coronavirus per evitar la reelecció de Donald Trump

Xina va rebutjar ahir l'afirmació del president nord-americà, Donald Trump, que Pequín està tractant de danyar les seves possibilitats de reelecció amb la seva manera de gestionar el brot del coronavirus, mentre la retòrica entre les dues economies mundials més grans continua escalfant-se. Trump va afirmar en una entrevista publicada dimecres que la resposta de la Xina a la malaltia es va centrar en el desig de veure'l perdre les eleccions el novembre. El president, que no va explicar per què segons ell la Xina gestionaria de forma incorrecta una pandèmia que ha matat més de 4.600 persones al país, va afegir que estava considerant diverses maneres de castigar Pequín. «La Xina farà tot el possible perquè perdi aquesta carrera», es lamentava Trump en l'entrevista. Tampoc, però, va donar detalls d'aquestes mesures.

Trump també va apuntar que l'acord comercial assolit entre Estats Units i la Xina havia estat afectat per les conseqüències econòmiques de la crisi de la COVID-19. La desacceleració ha dificultat que la Xina compleixi les promeses de compra incloses en un pacte comercial de fase u tancat entre les dues parts el gener. El Ministeri de Relacions Exteriors de la Xina va respondre ahir que el país «no tenia cap interès» a interferir en els assumptes interns dels EUA. «Durant algun temps, certs polítics nord-americans, sense tenir en compte els fets, han intentat traslladar la seva pròpia responsabilitat per la seva mala gestió de l'epidèmia als altres», va emfatitzar Geng Shuang, portaveu del ministeri. Funcionaris de Washington i Pequín s'han estat acusant els uns als altres durant setmanes després que els EUA es van convertir en un dels països més afectats per una malaltia identificada per primera vegada a la ciutat xinesa de Wuhan.

La disputa ha complicat els esforços globals per muntar una resposta coordinada a la pandèmia. Trump i altres republicans han estat augmentant els seus esforços per assenyalar la Xina com «el dolent» de la crisi sanitària, a mesura que l'economia dels EUA en recessió i la gestió de la crisi per part del president posa en perill el control del partit sobre el Govern.

Un 55% dels americans desaprova les maneres de Trump durant la pandèmia, segons una enquesta publicada dimecres, mentre que d'altres sondejos mostren el president per darrere del virtual candidat demòcrata, Joe Biden, a escala nacional i en estats clau. Xina va ajudar a intensificar «el joc de la culpa» amb EUA quan un funcionari del Ministeri de Relacions Exteriors va compartir especulacions que el personal militar nord-americà havia introduït el virus a Wuhan. Trump ha evitat en les últimes setmanes batejar com a «virus xinès» la COVID-19, però el seu equip de campanya acusa el Govern de la Xina de mentir.