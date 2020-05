Els ciclistes i esportistes prenen les Gavarres en el primer dia de sortides

Els ciclistes i els corredors han estat els grans protagonistes aquest dissabte al matí a les Gavarres. I és que bona part del massís ha tornat a veure persones amb bicicleta, corrent o simplement caminant pels molts corriols que hi ha.

A la Bisbal d'Empordà, des de primera hora el degoteig de ciclistes ha estat constant. Un dels que hi ha anat és l'Ivan, que explica que en tenia moltes ganes i ha aprofitat que part del massís és terme municipal de la Bisbal. Una imatge ben diferent amb la de pobles de menys de 5.000 habitants. La supressió de les franges horàries ha fet que no es veiés cap aglomeració, i els veïns han esponjat les sortides. Així, a la mota de Verges i a la riera de Monells hi havia poca activitat.