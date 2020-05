La ciutat de Banyoles registra el tercer abril més plujós dels últims 70 anys

El mes d'abril passat va ser el tercer més plujós a la ciutat de Banyoles des de l'any 1950. Així ho indiquen els meteoròlegs Enric i Gabriel Estragués, que expliquen que en el darrer mes es van registrar fins a 234,4 mil·límetres (mm) a la capital del Pla de l'Estany.

Analitzades les dades de pluja dels abrils dels últims 70 anys, els meteoròlegs afirmen que l'abril més plujós va ser el de l'any 1950, amb 320 mm, seguit del de l'any 2002, amb 239 mm.

La gran part d'aquesta pluja va caure la setmana passada durant les fortes tempestes que van tornar a afectar a bona part de la demarcació de Girona després del pas del temporal Gloria a finals del mes de gener. De fet, a Banyoles, l'aigua caiguda va provocar que l'Estany pugés 37 centímetres i es desbordés en alguns punts com el Club de Natació Banyoles i el parc de la Draga sense provocar danys. Un fet excepcional que podria haver afectat altres zones de la localitat si, uns dies abans de les tempestes, no s'haguessin obert les comportes per desembassar aigua.

Banyoles no ha estat l'única localitat amb aquestes xifres de rècord. A la ciutat de Girona, també es va registrar el tercer abril més plujós des de l'any 1906, una situació meteorològica de rècord que va tenir poc impacte sobre la població, que segueix confinada a causa del coronavirus. Així ho va indicar el meteoròleg i col·laborar de Diari de Girona Gerard Taulé, que va explicar que en el darrer mes s'havien registrat fins a 240,8 mm a la ciutat de Girona.

Segons Taulé, l'abril més plujós a la capital gironina va ser el de l'any 1969, amb 315,9 mm, seguit del de l'any 1942, amb 286,8 mm 1942. El quart va ser el 2004, amb 206,2 mm, i el cinquè, el 2002, amb 201,3 mm. A Girona la precipitació mitjana és de 70,7 mm.