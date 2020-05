COVID-19: acarnissament amb els majors de 70 anys

A data 1 de maig es comptabilitzen 10.351 morts amb coronavirus a Catalunya, de les quals 9.118, el 88%, es van apagar havent superat la barrera dels 70 anys i 7.932, gairebé el 87%, s'han registrat a la regió sanitària de Barcelona, que és també la més poblada.

Així ho indiquen les dades de la Generalitat publicades a la xarxa, que assenyalen que el sector de població més afectat és el que té entre 80 i 89 anys: s'han registrat 4.474 decessos entre aquesta franja de població, el 43% del total de víctimes mortals.

Entre els majors de 90 anys han mort 2.456 persones, gairebé el 28% del total, i 2.188, un 21% dels morts, tenien entre 70 i 79 anys.

Una simple resta indica doncs que només el 13% de les víctimes mortals a Catalunya amb coronavirus eren menors de 70 anys: 815 persones han mort a la franja entre els 60 i els 69, 293 entre els 50 i 59, 93 entre 40 i 49, 23 entre els 30 i els 39, 6 entre els 20 i els 29 i 3 entre els 10 i els 19.

D'altra banda, per sexe no s'aprecien gaires diferències: 5.226 de les morts per covid-19 han estat de dones i 5.085 d'homes.



Com es comptabilitzen?

Cal recordar que el Govern comptabilitza com a decessos amb covid-19 aquelles persones que han mort amb una prova diagnòstica positiva de virus (ja sigui PCR o un test ràpid) i els que han mort possiblement per coronavirus encara que no fos diagnosticat.

Entre els morts amb covid-19 confirmats hi ha 5.996 persones, mentre que les morts sospitoses per aquesta causa són 4.355.

La Generalitat estima que a Catalunya s'han infectat amb coronavirus 182.265 persones, encara que només un 31% d'aquests casos (56.756) han estat confirmats mitjançant prova diagnòstica.

Entre aquests positius confirmats hi ha més dones (58,55% que homes 41,45%), una diferència que augmenta en els casos sospitosos (66% enfront de 34%).

Que els sectors més testats i exposats a virus siguin professions fortament feminitzades -com cuidadores o infermeres- podria explicar aquesta diferència per sexe.



Per franges d'edats

Les franges d'edat entre els 40 i els 49 i els 50 i els 59 anys són les que registren més casos de coronavirus -confirmats clínicament o no-, seguits per les persones entre els 80 i els 89.

Això indica que les nombroses morts de les persones grans no responen al fet que s'hagin infectat en un nombre més elevat -encara que també és possible aquesta possibilitat- sinó al fet que la seva mortalitat és proporcionalment més elevada a causa de la seva fragilitat.

Si en els decessos el 88% dels morts tenien més de 70 anys, en els positius o sospitosos de covid-19 aquest sector de població es redueix fins al 33%.

Així mateix, l'aclaparadora majoria de persones amb coronavirus es concentren a la regió sanitària de Barcelona: un total de 123.045, és a dir, el 67,5% de tota Catalunya.

Referent a això convé assenyalar que el Departament de Salut treballa per regions sanitàries i subdivideix per això el territori català en set àrees. D'aquí les seves crítiques al Govern espanyol, que vol avançar en la desescalada del confinament per províncies en comptes de tenir en compte el criteri usat habitualment per la conselleria.



