La CUP es desmarca de la negociació d'una moció de censura a l'Ajuntament de Calonge

La CUP de Calonge i Sant Antoni es va desmarcar ahir de la moció de censura que estarien negociant la resta de grups de l'oposició contra l'actual equip de govern, format per ERC i Avancem, per la gestió que estan realitzant al capdavant de l'Ajuntament.

Segons va exposar ahir la formació en un comunicat, l'assemblea local va presentar una proposta de govern de col·laboració entre tots els grups municipals que va ser rebutjada per dos grups, acceptada per un altre i que segueix sense resposta per part de tres partits més. «No estem negociant ni participarem en la conformació d'un hipotètic govern alternatiu», assegura el grup representat per Lluís Casas en el document, en què afegeix que en cas de formular-se una moció de censura, l'assemblea decidiria llavors si abstenir-se o posicionar-s'hi en contra.

La CUP va ser clau en la investidura de Miquel Bell-lloch com a alcalde del municipi després de les eleccions municipals del mes de maig. La formació anticapitalista va firmar un pacte d'estabilitat amb ERC i Avancem i Republicans, però com a soci extern de govern.

La marxa de l'ex de Republicans, Norbert Botella, de l'equip de govern, a principis de març, va trencar aquest pacte, i va deixar el govern dirigit per Bell-lloch en minoria amb 7 dels 17 regidors que formen el ple.



Un acord «complicat»

Segons va avançar Diari de Girona, la resta de formacions a l'oposició –JxCat, PSC, PP i l'antic regidor de Republicans– estarien negociant una moció de censura contra l'equip de govern calongí.

De moment, però, no hi ha res firmat i el portaveu del PSC a Calonge, Arturo Prades, va reconèixer dijous que serà «complicadíssim» arribar a un acord amb la resta de formacions a l'oposició per tirar la mesura endavant, tot i que va admetre que «hi estan treballant».

Prades també va explicar que la seva formació es va oferir a fer de «gestors» a l'equip de govern -que els va citar per parlar- però que encara no han rebut resposta. «ERC i Avancem han deixat de gestionar el poble», va criticar el portaveu socialista, qui va matisar que, per aquest motiu, dimecres van decidir denunciar públicament l'estat de «deixadesa» en el qual es troba la localitat.

Per la seva part, JxCat, amb l'exalcalde Jordi Soler al capdavant, va declinar fer declaracions sobre aquest tema. Respecte a l'equip de govern, l'alcalde, Miquel Bell-lloch, també va declinar fer valoracions sobre aquesta negociació.

Aquesta és la segona vegada en poc més de dos mesos que l'amenaça d'una moció de censura plana sobre ERC i Avancem a Calonge i Sant Antoni. A finals de febrer, l'oposició en bloc va reprovar la gestió econòmica portada a terme per l'equip de govern en un ple extraordinari forçat pel PSC i JxCat.

En aquell moment, els republicans ja van acusar els socialistes i els neoconvergents d'intentar tirar endavant una «moció de censura encoberta», una acusació que tots dos grups municipals van negar durant la sessió plenària. En acabar el ple, però, el PSC ja va avançar que si en un futur la gestió no «millorava» impulsarien una moció de censura.