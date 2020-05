El desconfinament per províncies, un «greuge» per als pobles limítrofs

El pla de desconfinament del Govern de Pedro Sánchez que limita els moviments per províncies no convenç els municipis de la demarcació que limiten amb comarques pertanyents a Barcelona. Consideren que no contempla les especificitats del territori ni els fluxos econòmics, comercials i socials dels seus veïns. El Consell Comarcal del Ripollès considera que és un «greuge» per als pobles de muntanya i, en el cas de la Selva, creuen que «no té cap sentit» aquesta divisió. La mesura encara no és definitiva i el Govern central es va obrir a repensar-la després que set comunitats autònomes, entre les quals Catalunya, critiquessin la seva efectivitat.

El desconfinament per províncies afectarà el dia a dia dels ciutadans que visquin en els municipis que fan frontera amb altres demarcacions i comportarà «problemàtiques». És, per exemple, el cas de Blanes, Hostalric, Sant Hilari Sacalm o Ripoll.

El president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu, assegura que «no té cap sentit» que s'estableixin aquestes fronteres entre províncies. I és que, tal com ha destacat Balliu, a la comarca de la Selva hi ha diverses poblacions que limiten amb altres províncies i els seus ciutadans no s'hi podran desplaçar. «No beneficia a ningú: ni comercialment, ni econòmicament, i més després de dos mesos d'inactivitat econòmica de moltes petites empreses i autònoms», defensa.

Hi coincideixen els alcaldes de Blanes i Hostalric, que fan frontera amb el Maresme. En el primer dels casos, el batlle Àngel Canosa recorda a més que no coincideix la separació entre províncies amb la dels serveis sanitaris. Blanes està ingrat a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS).



Divisió sanitària

L'ens integra diversos dispositius assistencials en el territori de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, des de Canet de Mar fins a Tossa, i pels blanencs, l'hospital de Blanes i de Calella en són els referents. Canosa considera que la divisió s'hauria d'haver fet seguint aquesta demarcació sanitària i no la divisió administrativa de la província. L'alcalde, a més, insisteix en les relacions econòmiques entre els municipis de l'entorn però també familiars i afectives, que si no es varien els termes del desconfinament es veuran alterades.

En el cas d'Hostalric, l'alcalde, Nil Papiol, també hi veu «un problema, ja que la població també tendeix a «creuar el límit» i desplaçar-se a Sant Celoni o Tordera per fer-hi les compres. «La gent no entén que en un escenari de desconfinament se't permeti anar a Figueres i no a Tordera, que ho tenim a quatre quilòmetres», insisteix. També a la Selva, els veïns de Sant Hilari Sacalm veuran alterats els seus hàbits. L'alcalde, Joan Ramon Veciana, explica que el municipi té forts lligams amb Vic, a poc més de trenta quilòmetres de distància. Però si finalment tira endavant la desescalada feta per províncies, la ciutat de referència serà Girona, a cinquanta quilòmetres.

Per Veciana, una mostra del vincle històric entre Vic i Sant Hilari és que aquest darrer poble pertany al Bisbat de Vic, una divisió actualment amb poc pes però que constata els vincles entre ambdues poblacions. «Molta gent treballa i estudia a Vic o bé s'hi desplaça per raons comercials, com ara el mercat de fruita», explica. La mobilitat dins una mateixa província sí que estaria permesa, però Veciana fa una crida a la responsabilitat i demana als seus veïns que la limitin «al mínim».



«No serà la solució»

Per la seva banda, el Consell Comarcal del Ripollès també creu que el desconfinament per províncies «no serà la solució». El president de l'ens, Joaquim Colomer, en declaracions a l'ACN, ha afirmat que s'hauria de decidir des dels mateixos ajuntaments o els consells comarcals perquè són els que millor coneixen el territori. Al Ripollès, per exemple, fa frontera amb altres municipis que pertanyen a la província de Barcelona. És el cas de Ripoll, que està a cinc minuts de Sant Quirze de Besora, o Montestquiu, tots dos de la comarca d'Osona.

A més a més, creu que les diferents fases haurien de tenir en compte «paràmetres tangibles» com la densitat d'habitants per quilòmetre quadrat i els casos positius de covid-19. D'aquesta manera, es podria fer un desconfinament «amb criteris lògics» de cada indret.

En aquest sentit, tant el Consell Comarcal de la Selva com l'alcalde de Sant Hilari han incidit en el fet que es podria haver establert un radi des del lloc de residència per evitar establir fronteres entre poblacions.