El Dia del Treball inunda les xarxes en comptes dels carrers

A l'esquerra, una Gran Via Jaume I buida per primer cop en un 1 de maig. A la dreta, les seus d'UGT i de CCOO tancades. aniol resclosa

Salut, treball i justícia social» va ser el lema de CCOO i UGT per a un Primer de Maig atípic, en què les reivindicacions a través de les plataformes virtuals van substituir les manifestacions al carrer, els debats públics i les proclames llençades a través de megàfons. Una situació nova des que se celebra el dia internacional del treball, el 1890, i que aquest 1 de maig en confinament per la covid-19 va portar la Intersindical-CSC a cridar la ciutadania a defensar els seus drets laborals, però –van aclarir– aquesta vegada «alcem-nos a les xarxes socials». La CGT, a més d'Internet, també va trobar la manera de fer-se present al carrer: a Girona, penjant una pancarta a les portes de la seu de la Generalitat.

Ahir va ser el primer #1deMaig gairebé exclusivament d'etiquetes a Twitter i a Instagram, de publicacions a Facebook o de vídeos penjats a YouTube, on els principals sindicats tenen canals que van utilitzar per traslladar les seves demandes a les patronals i les administracions, per organitzar-hi una manifestació virtual i analitzar un context laboral que el nou coronavirus ha sacsejat i, en la majoria dels casos, ha aturat. L'única expressió física d'una jornada essencialment reivindicativa va ser a través de les finestres i dels balcons, ja que entre les propostes sindicals també hi havia la d'incorporar els aplaudiments que cada vespre reconeixen la tasca dels treballadors sanitaris i d'altres serveis essencials.

El secretari general de la UGT a Girona, Xavier Casas, va admetre que l'escenari d'aquest divendres «era inimaginable perquè l'1 de maig és carrer, és pancarta, és reivindicació»; ho va ser igualment «i amb més motius que mai –va aclarir–, però per les xarxes, inundant-les d'etiquetes». En el cas d'aquesta formació, els missatges principals es van articular a través del canal UGT TV, on es va recollir el parlament del seu secretari general a Catalunya, el gironí d'adopció Camil Ros, i es van programar emissions en directe. Casas va apuntar, mentre feia aquestes consideracions, que «jo ara estaria a la plaça del Vi de Girona parlant davant de tothom però, en canvi, he fet una publicació a Facebook on he reconegut com trobo a faltar a tothom». Els plans per al primer de maig del 2020 eren «celebrar la derogació, encara que fos parcial, de les reformes laborals perquè era un compromís de l'Estat, però tot s'ha torçat», lamentava.

Sobre els «més motius que mai per mobilitzar-se», Xavier Casas va argumentar que «s'ha trencat la tendència de les primaveres gironines, de creació de llocs de treball», i es va mostrar preocupat per les xifres de l'atur de l'abril. Ahir, el Departament de Treball va quantificar en 67.555 els gironins afectats per un expedient de regulació temporal de l'ocupació (ERTO), una dada que Casas va complementar amb les més de 42.000 persones desocupades i amb «la figura del treballador pobre que tant hem denunciat, i que ara s'està incrementant perquè moltes cases porten dos mesos sense un ingrés i no hi ha una perspectiva clara per al maig que els permeti omplir la nevera».

Quan la situació es normalitzi, va avançar que «el primer que posarem sobre la taula és sortir per la via dels grans acords i no, com en l'anterior crisi, per la de les imposicions, amb dues grans reformes laborals que no van permetre que tothom en sortís». «Insistim en el missatge que ningú es quedi enrere, hem d'haver après del que va fallar», va afirmar Casas.

Ara mateix, en la seva agenda de preocupacions a Girona hi destaquen el col·lectiu de treballadors fixos discontinus, «sobretot a la Costa Brava però també arreu, ja que normalment se'ls crida al març per començar la temporada i enguany, no»; el personal dels menjadors escolars, «que porten des del març sense cobrar i la Conselleria d'Educació està fallant, perquè els hauria de donar ajudes d'urgència»; els autònoms, «hi ha molta petita empresa que fa patir», va advertir, abans de remarcar que «s'ha posat en evidència la fragilitat dels serveis públics».

El seu homòleg a CCOO de Girona, Bartomeu Compte, va coincidir en ressaltar l'excepcionalitat creada per la pandèmia i va subratllar la necessitat de «posar en valor totes les persones que s'han deixat la pell en respondre a la crisi, fonamentalment les que ho fan amb risc de contagi, però també l'esforç de l'administració per una qüestió per a la qual ningú estava preparat», com el servei estatal d'ocupació «que –va dir– treballa en condicions molt precàries, la Inspecció que ha prioritzat mirar que ningú quedés sense cobertura i el Departament de Treball». Per sortir-ne de la manera «més justa i consensuada», Compte va dir que «hi hem de participar».

De tots els col·lectius laborals perjudicats pel confinament, Bartomeu Compte va incidir «sobretot en els treballadors fixos discontinus perquè els que no treballaven han quedar fora dels ERTOs i estan esgotant l'atur»; pel dirigent de CCOO, «s'han d'incloure dintre de les garanties de l'estat d'alarma perquè no tenen la seguretat jurídica que cal». També va demanar «mesures de protecció per a les persones que estan a primera línia» i va considerar «prioritari fer testos per detectar la malaltia».

En un futur immediat, el primer que defensarà Comissions seran els serveis públics: «La sanitat pública ha aguantat molt, tot i les grans dificultats que ha patit, mentre que la privada no fa salut, fa negoci, està claríssim», va sentenciar Compte. Després –va afegir–, se centraran en aconseguir la garantia de les pensions, de la cobertura social» i reclamaran «diàleg sobre inversions en la cadena de valor»; per exemple, «en la indústria agroalimentària que a Girona és molt important i està treballant a plena capacitat, ha contractat persones, ha generat ocupació i abastit els supermercats»; «el territori pot donar molt més que sol i platja, també apostem turisme de qualitat».

Després de celebrar una assemblea virtual dijous a través de YouTube, a la qual van arribar a connectar-se unes 1.700 persones, ahir CCOO va fer una manifestació virtual, a més de recórrer a les xarxes socials, com la resta de sindicats.