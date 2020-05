Espanya, 2020: caiguda d'un 9,2% del PIB i un 19% d'atur

El Govern preveu una caiguda del PIB del 9,2% aquest any i una taxa d'atur que s'elevarà al 19%, mentre que per al 2021 pronostica un repunt del 6,8% el 2021 i un descens de la taxa d'atur al 17,2% com a conseqüència de la crisi del coronavirus, que ha esmicolat les antigues previsions de creixement i reducció de la desocupació. Així ho va anunciar, ahir, la vicepresidenta tercera i ministra d'Afers Econòmics, Nadia Calviño, en la roda de premsa per presentar el nou quadre macroeconòmic i el Pla d'Estabilitat 2020-2023 remès dijous a la nit a Brussel·les. Calviño va exposar la recuperació serà en forma «de V asimètrica», amb un descens molt pronunciat i una recuperació més gradual.

Calviño va explicar que es tracta d'unes estimacions «prudents», en un context «molt complex», on el Govern espera una caiguda «molt intensa» del PIB a curt termini i amb un pendent «molt negatiu i molt pronunciat», amb el major impacte al segon trimestre i una recuperació posterior. En canvi, aquesta recuperació serà «més gradual i amb un pendent més suau», amb una «gradual recuperació» a la segona part de l'any i un «fort creixement» el 2021, amb un augment de l'activitat del 6,8%.



Repunt del PIB del 6,8% el 2021

En concret, el PIB registrarà una caiguda del 9,2% aquest any per repuntar un 6,8% el 2021, mentre que l'ocupació caurà un 9,7% el 2020 i creixerà un 5,7% a l'any següent, de forma que la taxa d'atur escalarà al 19% el 2020 i baixarà al 17,2% el 2021.

El nou quadre macroeconòmic que Espanya ha enviat a Brussel·les preveu un descens del consum privat del 8,8% aquest any, però un augment del 4,7% l'any que ve, mentre que el consum públic augmentarà un 2,5% el 2020 i un 1,8% el 2021. La inversió aquest any s'ensorrarà un 25,5%, però es recuperarà amb un creixement de l'11,6% l'any que ve; al mateix temps que tant les exportacions com les importacions retrocediran el 2020, amb una caiguda del 27,1% i del 31%, respectivament. En canvi, el 2021 les exportacions creixeran un 11,6% i les importacions, un 9,3%. Com a conseqüència de tot això, el PIB nominal caurà un 10,1% aquest any, però avançarà un 8,7% l'any que ve.

Paral·lelament, el Govern preveu que el dèficit públic arribi al 10,34% del PIB aquest any, fins als 115.671 milions d'euros, el major dèficit des de l'any 2012, quan va arribar al 10,7%, com a conseqüència de l'impacte de la crisi de la COVID-19, amb una caiguda dels ingressos del 5,3%, amb 25.711milions menys respecte l'any passat i un augment de la despesa pública del 10,5%, amb 57.765 milions d'euros més, fins al 51,5% del PIB.



Impacte «enorme» de la malaltia

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va explicar que l'impacte «enorme» de la pandèmia de coronavirus en l'economia mundial i espanyola té uns «efectes adversos» que impacten «de ple» en l'evolució dels comptes públics, davant «una realitat complicada sense precedents», per la qual les previsions són «prudents» però «no oculten la difícil situació». Axí mateix, va assenyalar que la irrupció de la malaltia ha modificat «totalment» l'escenari previst.