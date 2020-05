Els experts recepten tornar a l'activitat física amb prudència

Superada la prova de la sortida dels menors de 14 anys, la desescalada del confinament reserva per a avui un altre dels capítols més esperats. Els carrers, majoritàriament deserts des de fa set setmanes, seguiran recuperant vida gràcies a la possibilitat que es brinda des de primera hora d'aquest matí per fer esport o passejades de manera individual en tots els segments d'edat i per franges horaries. Això sí, per molt que li hagin caigut les parets a sobre durant aquests gairebé dos mesos, avui la consigna principal és mantenir la moderació i la prudència per evitar lesions i nous contagis que duguin a un rebrot del coronavirus i a una consegüent tornada enrere en el pla de desconfinament. «Després de tant de temps aturats el principal és sortir i gaudir de la natura i de l'activitat física», coincideixen a assenyalar tres experts consultats pel Diari de Girona, el preparador físic Jordi Balcells, la fisioterapeuta de l'Spar Citylift Girona Beti Orden i la ciclista Txell Figueras.

Per molt que durant aquestes setmanes un hagi intentat fer esport a casa, res té a veure amb el retorn a l'exercici al carrer. Els tutorials d'internet que aquests dies han inundat les xarxes «permeten activitat física però amb uns moviments que no tenen res a veure amb els que fem quan anem a córrer o a caminar», explica Balcells. Per això, l'expreparador físic del Girona, el Sevilla i l'Espanyol recepta «prudència», tant a aquells que estan avesats a fer esport amateur com a les persones que tipes d'estar-se tancades a casa des d'avui també es vulguin aficionar al running o a la bicicleta. «Si anem a córrer estarem repetint un patró biomecànic d'impacte continu que ens pot afectar les articulacions i els tendons, i en canvi a casa el treball era més de força», assegura.

Per això una de les recomanacions que fa Beti Orden és planificar-se les sortides i fer com una mena de «pretemporada» almenys durant els primers dies de represa de l'activitat física, per anar recuperant de manera gradual el to. Orden pensa que s'han produït canvis al cos malgrat que haguem dut una dieta saludable i intentat fer exercici durant el confinament. Pot haver disminuït la massa muscular i pot haver augmentat el pes, factors a tenir en compte a l'hora de posar-se de nou la roba d'esport. La fisioterapeuta gironina alerta que el risc de lesions és alt i que serà important «veure quines sensacions tenim perquè ens poden aparèixer sobrecàrregues articulars després de tant de temps sense impactes». Igual com Balcells, recomana agafar el ritme de manera progressiva, hidratar-se bé i donar al cos «petites dosis diàries, no cal afartar-lo el primer dia».

Serà important fer un petit escalfament i estiraments abans de posar-s'hi. I, després, mantenir de manera inflexible les distàncies de seguretat amb la resta de practicants amb qui es pugui coincidir. Balcells recorda que «el grau de contagi encara és molt elevat» i que fent esport la distància amb la resta de persones ha de ser superior que caminant pel carrer. Recorda en aquest sentit un estudi fet entre Bèlgica i Alemanya on es posa de manifest que les partícules de suor que es desprenen, per la inèrcia de la velocitat, es desprenen als costats i al darrere, «i per això és recomanable que fent cursa es mantingui una distància d'entre 4 i 5 metres, i anant en bicicleta, de 10 a 15».

Txell Figueras, per la seva banda, exemplifica com a ciclista d'elit què és l'anhel dels esportistes per poder tornar a l'activitat. Durant els primers dies del confinament confessa que posava moltes ganes a l'hora de mantenir-se en forma, «però a mesura que es va anar allargant, em vaig anar desmotivant». Ha practicat l'equilibri en un rodet i, a falta de gimnàs, s'exercitava amb ampolles d'aigua de litre i mig o qualsevol altre material que pogués trobar. Avui sortirà, però amb «prudència» i la consigna bàsica de «gaudir». «Per molt que t'hagis cuidat no estàs tan saludable com abans i recuperar el to ha de ser progressiu». Ho diu una subcampiona d'Espanya de BTT, que va participar l'estiu passat al Mundial i que aquest 2020 tenia esperances d'anar als Jocs.

L'anàlisi de l'estat físic després de tants dies de confinament és també un factor important. Figueras recomana «seny i no voler fer bogeries» i Beti Orden i Jordi Balcells ho compren, també. «Primer hem d'activar-nos i potser amb una passejada n'hi pot haver prou», apunta la fisioterapeuta de l'Uni. Aquests dies alerta que exercitar-se a casa ha acabat sent contraprudent per a aquella gent que ha forçat massa la màquina «i s'han vist lesions musculars». Orden diu que seguir vídeos o tutorials en entrenaments telemàtics pot estar bé «però no hi ha ningú que t'estigui corregint o assessorant, i això es pot haver pagat». Segons ella, un esportista amateur pot trigar unes quatre setmanes a recuperar el to físic que tenia abans del decret d'estat d'alarma.

El permís de sortida també permetrà fer activitat física a la gent gran o als joves i adults menys acostumats a l'exercici, i els experts també recomanen aprofitar-ho. Això sí, «qui no hi estigui acostumat, que s'ho prengui amb calma. Es tracta de sortir, estar en contacte amb l'aire lliure i la natura i practicar exercici físic. No es pot passar del 0 al 100 de cop perquè podem veure'ns afectats per problemes articulars, musculars o de lligaments. Al final l'important és la salut i tothom ha de ser conscient dels seus límits», subratlla Jordi Balcells.

Les condicions que imposa el Govern per fer les sortides són mantenir les normes de seguretat i higiene, no moure's del municipi on es visqui i limitar-les a un quilòmetre a la rodona de casa. A més s'han establert uns horaris per evitar aglomeracions a les grans ciutats i també per protegir els col·lectius més vulnerables, com la gent gran. L'exercici físic per a majors de 13 anys i fins als 70 estarà limitat entre les 6 i les 10 del matí, i les 8 i les 11 de la nit. De 10 a 12 i de 7 a 8 del vespre podran sortir els més grans de 70 anys. Mentre que els nens, que ja gaudien de l'hora del pati des de diumenge passat, ara ho podran fer de 12 a 19 h.