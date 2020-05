El Gremi de Perruquers recomana retardar l'obertura fins al dia 11

Que les perruqueries gironines reobrin aquest proper dilluns és cada vegada més complicat després que ahir la presidenta del Gremi, Neus Roura, recomanés als establiments retardar el retorn a l'activitat una setmana, fins al dilluns 11. «Hem d'esperar el BOE i llegir la lletra petita. Per Reial Decret ens van fer tancar i per Reial Decret ens han de deixar obrir. Hem decidit aconsellar que no es reobri fins al dia 11 perquè encara que el BOE es publiqui demà (avui) o diumenge, seguim sense saber quins protocols haurem de seguir», va detallar. Algunes cases comercials o gremis patronals han anat fent llistes de quin pot ser el patró, però de manera oficial ignoren quines mesures de seguretat i higiene hauran de seguir.

La Federació Catalana de Perruqueries també va anunciar públicament la recomanació de no obrir fins que es publiquin els detalls de com cal actuar en matèria de seguretat i protecció tant de clients com treballadors. En declaracions a TV3, la presidenta de la Federació Catalana de Perruqueries, Carme Molas, deia que que malgrat que tenen ganes de poder obrir dilluns, els preocupa la manca de concreció de l'administració. «De moment, hem aconsellat plantar-se fins que tot estigui resolt», ha afirmat Molas.

Alguns establiments gironins ja havien contactat amb els seus clients per fer llistes d'espera i començar a repartir hores, però ara és probable que atenent la recomanació del gremi es facin enrere. «La nostra recomanació és obrir l'11. He vist gent que diu que ho té tot a punt per obrir el dia 4, però fins que no surti el BOE no sabrem com es pot reobrir», diu Roura.