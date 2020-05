Mossos i Bombers busquen el conductor d'un cotxe que ha caigut d'un pont d'uns 15 metres a les Planes d'Hostoles

Els Mossos d'Esquadra i els Bombers busquen el conductor d'un cotxe que ha caigut a la riera que creua un pont de la C-63 a les Planes d'Hostoles (Garrotxa). L'avís de l'accident ha estat a dos quarts de cinc de la tarda, i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses dotacions de Mossos, Bombers i Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). Quan han arribat a la zona, han localitzat el cotxe bolcat sota un pont d'uns quinze metres. A dins del vehicle, però, no s'hi ha trobat cap víctima i per això s'ha iniciat una recerca per la zona, per tal de poder esbrinar què ha passat i si hi ha víctimes. Segons ha pogut saber l'ACN, les tanques de protecció del pont per on passa la carretera tampoc presentaven cops com a resultat de l'accident.