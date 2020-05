El PSC de Lloret acusa Dulsat d'incomplir el Pacte Antitransfuguisme amb el nou tripartit

El PSC va acusar ahir l'alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, d'incomplir el Pacte Antitransfugisme signat pels partits amb l'expulsió del regidor socialista, Francisco Pastor, de l'equip de govern per poder acordar un govern tripartit amb els tres regidors d'ERC i els quatre edils no adscrits que el març passat van abandonar el grup municipal socialista.

A través d'un comunicat, els socialistes van advertir al batlle lloretenc que l'incompliment d'aquest pacte el pot portar a ell i al regidor d'ERC, Jordi Orobitg, a una comissió al Parlament. «Aquest incompliment, al nostre entendre, els incapacita per sempre per exercir cap càrrec públic», va valorar ahir el primer secretari del PSC de Lloret, Carles Amaya, qui va «lamentar profundament la irresponsabilitat de l'alcalde» de prendre aquesta decisió durant la crisi sanitària provocada pel coronavirus. «Sembla que no té clares les prioritats en aquests greus moments», va criticar Amaya.

Des del grup municipal, que ara passarà a l'oposició, també van carregar contra els quatre exregidors socialistes -Lara Torres, Arantxa Jimenez, Eduardo López i Cristian Fernández- que el març van passar a ser no adscrits després de criticar en bloc la gestió del partit feta per Pastor i de ser suspesos de militància.

Segons el PSC, durant la negociació dels pactes de govern després de les municipals del maig passat, aquests quatre edils haurien amenaçat de passar a ser no adscrits si no s'investia Dulsat. «Les deslleialtats de Dulsat i els quatre regidors no adscrits amb el PSC han estat contínues durant aquests mesos. En canvi, el PSC sempre ha actuat amb lleialtat i compromís amb el govern i amb els lloretencs i lloretenques», va afirmar Amaya.

Finalment, els socialistes lloretencs van demanar als seus exedils que entreguin les actes perquè puguin ser ocupades per quatre regidors del PSC. «Anteposen el seu benefici personal al col·lectiu i han deixat molta gent sense representació al ple injustament. El PSC ha de tenir cinc regidors que representin el seu projecte i els seus votants», va reclamar el primer secretari socialista de Lloret de Mar.



Crítica de Cs

També Ciutadans –amb quatre edils al ple– va criticar ahir la decisió de JxCat, titllant-la «d'error i estafa» i recalcant també l'incompliment del Pacte Antitransfuguisme firmat pels principals partits polítics de la localitat. En aquest sentit, el portaveu dels taronges a Lloret, Jordi Hernández, va recordar que la segona clàusula d'aquest pacte especificava que els mateixos es comprometien a impedir la utilització de trànsfugues per constituir, mantenir activament o canviar majories de govern de les institucions públiques. «És evident que JxCat, els quatre trànsfugues del PSC i ERC s'ho han saltat deliberadament enganyant la ciutadania», va valorar Hernández.

La cessió de Pastor la va confirmar dijous, a Diari de Girona, l'alcalde Jaume Dulsat, qui va explicar que, amb el trencament intern de la formació socialista de Lloret, s'estava «arrossegant una situació anòmala que calia solucionar» i que va optar per expulsar Pastor i fer un tripartit amb el no adscrits i ERC perquè buscava «una majoria estable per seguir treballant» en els projectes ja engegats. Amb el nou pacte, l'equip de govern tindrà 13 dels 21 regidors de l'Ajuntament.