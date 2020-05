Tanques al mercat de la Devesa per garantir el distanciament social

La desescalada programada pel Govern central s'ha iniciat amb l'autorització per sortir al carrer en franges horàries i per grups d'edat; la previsió és que a partir d'avui hi hi hagi més gent al carrer. En el cas de Girona, un dels punts que pot reunir més concurrència és el mercat ambulant de la Devesa. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha dissenyat un pla que preveu un seguit de mesures de seguretat i de separació física per evitar la propagació del coronavirus i que ja han aplicat avui, coincidint amb el primer dia que la gent pot sortir. En primer lloc, els punts de venda d'alimentació (que figuren entre els que tenen permès obrir durant l'estat d'alarma) estaran distribuïts correlativament en una sola fila i comptaran amb una separació entre si de tres metres per tal que hi hagi més espai per als clients. D'altra banda, s'accedirà a les parades per un extrem i se'n sortirà per l'altre mitjançant un passadís creat amb tanques metàl·liques i cintes. En el cas que la parada estigui plena, els clients s'hauran d'esperar per entrar i les cues es faran amb una separació de dos metres entre persona i persona.

També hi ha hagut millores en la senyalització de les parades perquè tothom estigui ben informat i, a més, personal de seguretat durà a terme un control de l'aforament del mercat des dels dos punts d'accés, que són el passeig de la Devesa i el passeig del Ter.



Més moviment

En aquest context, els paradistes del mercat de la Massana de Salt asseguraven ahir que han notat un augment de clients al mercat des que els nens poden sortir: «La gent passeja per aquí l'estona que surten amb els fills» assegurava Joan Lara, propietari d'una de les parades. Tot i l'increment de moviment, asseguren que els ingressos no són els esperats i veuen el futur «negre», explicava Mercè Coromines des d'una altra parada del mercat. No obstant això, esperen que a partir d'ara que el ventall de sortides és més ampli, la situació millori. Referent a les mesures de seguretat, Lara explicava que des del seu punt de vista «comprar a l'aire lliure és més segur», a més compten amb unes línies a terra que marquen la distància a la qual han d'estar els clients i aquests no poden tocar els aliments, cosa que als supermercats no passa.

D'ençà que es va decretar l'estat d'alarma, diversos municipis van decidir suspendre els mercats ambulants com a mesura preventiva, és per aquest motiu que la Confederació Catalana d'Associacions de Marxants (Cocam) reclama a les autoritats la incorporació immediata de tots els marxants a la seva activitat, permeten l'obertura dels mercats arreu de Catalunya, ja que, com anunciava el president de la Cocam i de l'Associació de marxants de les comarques gironines, Josep Maria Vergés, «la majoria de marxants s'han quedat sense cap ingrés i han esgotat la seva liquiditat», i assegurava que en alguns casos la situació està arribant a un «col·lapse total».



Nova campanya

Un cop establertes les noves mesures de desconfinament, els consistoris han estudiat plans perquè aquestes es compleixin. L'Ajuntament de Salt, per exemple, ha iniciat una campanya informativa i de control. Tenint en compte que avui es permet ja fer esport, s'han reforçat els controls policials a les Deveses, i també han aplicat un reforç informatiu per donar a conèixer les noves mesures de desconfinament per franges horàries.