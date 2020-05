«Amb aquest pla de desconfinament no és viable obrir l'11 de maig»

Ja han sortit les mesures del Govern de desescalada: com les valora?

Des de la Federació Catalana de Càmpings i des de l'Associació de Càmpings de Girona demanem prudència i cautela perquè, ara per ara, no és viable poder obrir l'11 de maig amb les condicions que marca el pla de desconfinament del Govern espanyol. En aquest pla hi ha massa dubtes i incerteses. Hem de generar confiança als nostres clients i treballadors i amb les condicions que avui hi ha sobre la taula això no es produeix.

Què hi troba a faltar, en aquestes mesures?

L'únic que s'ha fet és un pla d'etapes però nosaltres encara no tenim uns protocols per poder funcionar. Fins que no els tinguem, i no sapiguem si aquests protocols són assumibles o no, no podem decidir quan obrirem. A més, si no hi ha demanda, no es poden posar en marxa els establiments. Primer s'ha de generar seguretat i confiança i s'han d'obrir les fronteres; a partir d'aquest moment els establiments es podran posar en marxa. Girona té una dependència de més del 90% del turisme internacional. Mentre les fronteres estiguin tancades només podran funcionar els càmpings d'interior que tenen un percentatge alt de turisme nacional, els grans i de costa ho tenen difícil.

Quan haurien d'obrir els càmpings perquè fos rendible?

Un cop hi hagi protocols i, com he dit, aquests siguin assumibles, el següent pas és que hi hagi mobilitat; primer, entre províncies, i després, internacional. Nosaltres estem en una zona de fronteres i és molt important que hi hagi mobilitat internacional. Un altre tema que ens preocupa és saber quan i en quines condicions es podran obrir les platges. Demanem que hi hagi protocols unificats a tot el litoral per l'obertura de platges.

Hi ha càmpings que han decidit no obrir aquest estiu?

Ningú ha decidit tancar. Tothom està pendent de les mesures del Govern espanyol. La gent s'està plantejant fer una temporada més curta o més llarga però tothom té ganes de fer la temporada. Tenim els equips, tenim els clients que estan esperant, i tenim la gran sort de tenir un client molt fidelitzat. A dia d'avui no hi ha cap càmping que s'hagi plantejat no fer la temporada.

Confia que arribi turisme estranger?

Nosaltres el necessitem. I confiem que la pandèmia evolucioni com ho ha de fer i que en un període relativament curt es pugui tornar a la normalitat. Que serà una temporada diferent? Som conscients d'això.

La gran esperança és el turisme nacional?

És important guanyar-nos la confiança del turisme nacional, però realment per al volum de places de càmpings de Girona també és necessari el turisme internacional. Quan parlem de desestacionalització, qui ho està produint és el turisme internacional. El client que està omplint els nostres càmpings a la primavera i tardor són sèniors, sobretot francesos o anglosaxons que hi passen llargues temporades. Des de final d'agost fins a octubre hi ha molt de turisme sènior que passa la tardor aquí. Per això és important la mobilitat en l'àmbit de fronteres i de províncies.

El Govern hauria de fer una campanya per afavorir el turisme espanyol?

El primer que ha de fer és treballar, fer que els protocols siguin assumibles i ajudar les empreses; i després analitzar on s'han de fer les campanyes perquè si la pandèmia evoluciona correctament i Europa marca un pla d'obertura de fronteres, per exemple, per al juliol, hem de tenir clar que hem de fer campanyes internacionals sobretot a escala europea. I aquí a Espanya també s'han de fer. Però cal analitzar molt bé i valorar molt bé com es fan. Ara s'ha d'intentar fugir dels localismes i fer campanyes molt més genèriques. Més que mai caldrà analitzar on van els recursos i com es gasten.

Aquests anys de procés i declaracions contra Espanya, ens perjudicaran?

El gran avantatge que té Girona és que és una de les províncies turísticament més potents d'Espanya. Tenim un producte turístic de primer nivell i Girona és un dels destins turístics més potents de la mediterrània. A l'hora de triar un destí la gent ho valora molt. Hem de posar en valor el nostre element diferenciador i el que ens diferenciarà en aquests moments és la qualitat del nostre producte. També haig de dir que, dins el nostre sector, Girona és una de les zones de càmping amb més prestigi que hi ha a Europa.

Platges amb creus grogues, declaracions tipus «Espanya estat feixista», etc: ens en penedirem d'accions així?

Insisteixo: en aquest moment la gent valorarà molt el producte, la confiança i la seguretat que li generi i la professionalitat de la gent. El sector del càmping gironí fa molts anys que està fent molt bé les coses i s'està posant el dia. Tenim unes grans instal·lacions i quan la gent hagi de decidir triarà un bon producte i Girona el té.

Alguns empresaris consideren que el confinament ha sigut excessivament dur.

Ara el més important és solucionar l'emergència sanitària, si això era la manera, endavant. Nosaltres el que volem és que l'emergència sanitària passi aviat i si els científics pensen que aquesta és la manera jo no hi tinc res a dir. Soc empresari turístic, no soc científic.

Quant temps costarà recuperar un turisme estranger que haurà marcat Catalunya i Espanya com focus de pandèmia?

Dependrà de com fem les coses a partir d'ara, si som capaços de fer les coses bé. Aquest virus ha estat a tot Europa i no només a Espanya i dependrà de nosaltres, de si som capaços de tornar a generar confiança. Els empresaris del sector turístic són gent que any rere any estan millorant i posant-se al dia i crec que ara també serem capaços en molt poc temps de tornar a recuperar la confiança del client.

Quins ajuts necessita, el sector?

Pel que fa als temes financers, demanem poder disposar de les ajudes necessàries per fer viable la nostra activitat. També demanem l'aixecament progressiu de la força major dels ERTOs per poder continuar l'activitat i mantenir els llocs de treball, perquè el fet que les fronteres estiguin tancades i no hi hagi demanda per a nosaltres és una força major. Demanem que els ERTOs s'aixequin d'una manera progressiva en proporció a l'evolució econòmica de les nostres empreses per poder anar incorporant els treballadors a mesura que l'activitat ho necessiti.