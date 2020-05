Atenció primària als domicilis i des dels telèfons mòbils

Reconversió. El CAP de Sant Feliu de Guíxols s'ha adaptat a la pandèmia amb un reforç que ha multiplicat per cinc l'atenció domiciliària i reservant la presencialitat dels pacients al centre en casos molt concrets. En canvi, l'agenda reservada a casos COVID-19 protagonitza centenars de trucades diàries de control.

a pandèmia del coronavirus ha reconvertit l'atenció primària, que s'ha traslladat pràcticament als telèfons mòbils i als domicilis dels ciutadans. El Centre d'Atenció Primària (CAP) de Sant Feliu de Guíxols ha quedat pràcticament buit. La zona d'urgències neta, a fora de tant en tant algú treu el cap i des del taulell se l'avisa que «passi a la finestreta de fora».

Les clàssiques cues a quarts de vuit del matí fora del recinte a l'espera d'entrar a fer l'analítica de sang han desaparegut, només es fa un 20% del que era habitual, ja que es reserven a pacients oncològics, embarassades i a intervencions urgents. En canvi, l'entrada i sortida de professionals vestits amb equips de protecció és contínua. De fet, la responsable d'Infermeria del Centre, Raquel Tena, assenyala que una de les novetats que ha dut el coronavirus a l'ambulatori ha estat de logística i distribució, ja que els arriba material «contínuament»: «Hem rebut moltes mostres de suport de la població», assegura, i en destaca les bates blanques que «tot» el personal vesteix arran de les donacions.

Dins del centre, la reconversió ha estat absoluta: s'ha adaptat una planta com a espai «lliure» de patologia respiratòria, i la nova màxima recull que preval l'atenció domiciliària i la telefònica que no pas la presencial. De fet, a l'Àrea Bàsica de Salut de Sant Feliu de Guíxols, que aplega Platja d'Aro i Santa Cristina, les visites als domicilis s'han multiplicat per cinc des de l'inici de la pandèmia per limitar els contagis, tal com explica la referent clínica d'infermeria, Carol Comas. «Fem una mitjana de setanta visites al dia tant a pacients amb covid-19 com d'altres patologies o cures», calcula, i remarca que «un molt petit percentatge de seguiment que fem és de població desplaçada de segona residència i que també assumim com a pròpia, i suposa un feina extra que fem que no està previst al programa d'estiu». Pel que fa a la situació actual de la pandèmia, opina que «la situació ara ha empitjorat una mica, la gent s'ha relaxat», i demana prudència: «De vegades ens trobem vestits amb els nostres equips i veiem que el pacient ha sortit al mercat sense mascareta».

Més enllà de l'atenció domiciliària, s'ha creat una agenda de pacients amb covid-19 o sospitosos als quals se'ls fa seguiment telefònic. Quan es detecta un sospitós, es posen en contacte amb els familiars i contactes molt propers per descartar nous casos. La directora del CAP, Loreley Vadillo, indica que en un dia «poden haver-hi 300 trucades programades», i que el control es manté mentre es detectin símptomes. De fet, aquest seguiment realitzat des de primària suposa gran part dels casos de coronavirus del total que no requereixen hospitalització. A més, aquesta setmana la feina ha augmentat amb la posada en marxa del test de seroprevalença del Ministeri de Sanitat per conèixer l'expansió de l'epidèmia, i que a Girona arribarà a 1.440 llars. «Hem demanat un esforç molt gran a la ciutadania perquè es quedi a casa, la gent ha entès que abans de venir al CAP ha de trucar i pràcticament tothom ha respost molt bé», conclou Vadillo.