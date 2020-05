Cues de gent als mercats de la Devesa i del Lleó en el primer dia de la desescalada

Persones fent cua per entrar al mercat del Lleó, ahir.

Persones fent cua per entrar al mercat del Lleó, ahir. aniol resclosa

Llargues cues de gent esperant el seu torn per comprar als dos mercats d'aliments de Girona, el de la Devesa i el del Lleó. A la Devesa la situació d'ahir era molt diferent de la de fa unes setmanes quan, decretat l'estat d'alarma, molts paradistes van deixar d'anar a vendre al mercat com a mesura de prevenció i només van quedar-hi una desena de parades: una vintena omplien l'espai.

Totes distribuïdes en una única fila, amb l'espai delimitat amb tanques i disposant només d'una entrada i una sortida, com marquen les noves mesures de seguretat i distància de l'Ajuntament i que es van establir ahir per primer cop, ja que és un dels punts que reuneix més concurrència.

Unes mesures que agraïen sobretot els venedors, ja que alguns explicaven que setmanes anteriors havia sigut «una mica caòtic» perquè molta gent no respectava la distància i tocava tots els productes sense guants. «Jo trobo que les mesures són idònies», deia Jordi Vilarrassa, un dels paradistes, i tots coincidien que ara els clients sí respectaven.

Entre els compradors hi havia controvèrsia: la majoria estaven encantats amb les mesures de seguretat; d'altra banda, alguns compradors ja pensaven en les conseqüències futures, «més endavant hi haurà molta cua», explicava l'Àngela Jiménez, una clienta del mercat, fent referència a quan la gent pugui anar sortint cada cop més al carrer i la clientela als mercats augmenti.

L'ambient del mercat de la Devesa, ahir, convidava a l'optimisme, ja que força gent s'hi va apropar aprofitant que era el primer dia a poder sortir el carrer i gaudir una estona de l'aire lliure. Albert Mercè, un dels venedors, explicava que així i tot, quan hi havia les parades de roba la gent anava al mercat a passejar i mirar, però ara «la gent no passeja com abans, venen aquí, compren i no s'hi estan gaire més estona».

Tots els venedors duien mascareta i guants i alguns d'ells també portaven visera protectora. Gairebé totes les parades posaven a disposició dels clients guants de plàstic i algunes inclús gel desinfectant.

Tot i que no era el més habitual, es podien veure parades que sí que deixaven que els clients toquessin i triessin els productes, sempre i quant aquests utilitzessin guants, però la majoria de venedors no ho permetien, ja que «és una manera de tenir més seguretat», deia Sílvia Masó, paradista al mercat de la Devesa que assegurava que ella es neteja les mans i es canvia els guants «cada dos per tres».

Al mercat del Lleó la situació era similar: «Avui es veu molt més moviment», indicava Margarita Padrosa, una de les venedores que té parada a l'exterior del mercat. Igual que al mercat de la Devesa, la gent respectava la cua davant de cada parada esperant el seu torn. Entre els compradors hi havia Anna Díez, una clienta habitual del mercat, qui assegurava que comprar a un mercat a l'aire lliure «és més favorable, ho trobo més segur» i també confirmava que hi havia més gent que altres dies. «La gent ha de comprar al mercat», indicava una altra clienta que marxava carregada, «ajudes als venedors i el producte és fresc i de qualitat», afegia.



Protocols propis

D'altra banda, algunes parades han dut a terme el seu propi protocol de seguretat, com és el cas de Pere, de la parada Horta Masó. En Pere explicava que la setmana prèvia al confinament «va ser una bogeria, la gent s'apilonava» sense respectar cap mena de distanciament, i va ser llavors quan va decidir incorporar unes mesures de seguretat pròpies.

Diversos cartells informatius i línies pintades a terra, d'aquesta manera aconsegueix que la gent que espera el seu torn estigui a gairebé 5 metres de la parada, i un cop els hi toca, es queden a una distància d'1,5 metres.

D'altra banda, Pere Masó va comprar expressament una màquina per desinfectar diàriament «el terra, l'àrea on hi ha la gent durant el dia i la part de sobre de la parada».

En general, els comerciants es mostren optimistes de cares al futur, i creuen que la situació anirà millorant a mesura que la gent vagi tenint més llibertat, així i tot són conscients que serà lent, i coincideixen que no serà fàcil «si penses en el negoci, que hi hagi una progressió lenta no és bo, però si penses en la salut, el més important és ser prudents» va dir el paradista Jordi Vilarrassa.