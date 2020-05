Denuncien que els nomenaments de substituts han caigut un 92%

La plataforma Substitutes en Lluita considera insuficient el nombre de places adjudicades en els dos actes de nomenament telemàtics realitzats pel Departament d'Educació des que va reprendre la cobertura de baixes, el 24 d'abril. Els nomenaments es van aturar amb la declaració de l'estat d'alarma i la suspensió de les classes presencials

Després dels dos nomenaments, el col·lectiu denuncia que «les xifres de què disposem no responen ni a les necessitats dels centres ni garanteixen els drets laborals de milers de docents substituts». Per argumentar-ho, recorren a una comparativa numèrica: entre el 24 i el 30 d'abril es van nomenar 257 substituts, mentre que en el mateix període de l'any passat la xifra pujava a 3.348; és a dir, «un 92% menys de nomenaments respecte del curs passat».

Des de Substitutes en Lluita afirmen que «no s'entén la davallada de xifres i no sabem si s'estan donant baixes ni si s'estan cobrint totes, però la càrrega de feina del professorat, lluny de disminuir, ha crescut exponencialment». Des del seu punt de vista, recuperant els nomenaments telemàtics el Departament d'Educació només ha fet «una operació de màrqueting», i reclamen que en convoqui un d'extraordinari «que –expliquen– ens permeti donar suport a la tasca ingent que estan fent els mestres i professors en aquestes setmanes de tancament d'escoles i confinament».

D'altra banda, el col·lectiu denuncia manca de transparència per part de la Conselleria i «solucions per a una borsa que a hores d'ara no permet accedir a una feina».