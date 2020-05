Detingut per estimbar el cotxe i simular-ne el robatori a les Planes

Un cotxe es va estimbar ahir per un barranc de 20 metres fins a la llera del riu Brugent al seu pas per les Planes d'Hostoles. Els Bombers no van trobar ningú a l'interior del vehicle, motiu pel qual es va activar un operatiu de recerca per la zona del voltant. Finalment, els Mossos van confirmar la detenció d'un home i la seva parella per la seva implicació en l'accident. Segons van informar veïns del mateix municipi, l'home conduïa en estat d'embriaguesa i hauria fet veure que li havien robat el cotxe.

Els Bombers van rebre l'avís de l'accident cap a dos quarts de cinc de la tarda i s'informava que un cotxe que circulava per la C-63 havia caigut del pont situat a 20 metres del riu Brugent, a la sortida del poble garrotxí. Fins al lloc s'hi van desplaçar set dotacions de Bombers i l'helicòpter de rescat. En arribar al cotxe -un citroen C4- els serveis d'emergència no hi van trobar ningú, motiu pel qual van activar un dispositiu de recerca.

Els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació per intentar esbrinar si hi havia ocupants dins el vehicle i les causes de la caiguda. Poca estona després, els Mossos van localitzar el conductor i la seva parella que s'haurien encarat amb els agents. Van ser detinguts per un presumpte delicte d'atemptat a l'autoritat i contra la seguretat del trànsit per abandonar el cotxe sinistrat.

D'altra banda, i segons el Servei Català de Trànsit (SCT) la carretera va quedar tallada en els dos sentits de la marxa i no es va donar pas alternatiu fins a les sis de tarda.