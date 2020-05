Díaz Ayuso es disculpa per l'acte d'Ifema: «Calia haver convidat menys gent»

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va admetre ahir que hauria d'haver convidat menys representants públics a l'acte de tancament de l'hospital provisional d'Ifema, pel que va demanar disculpes, però es va justificar per l'«explosió d'alegria» que es va produir. En una entrevista a Telemadrid, la dirigent madrilenya va criticar la pressa de la Delegació de Govern a l'hora d'investigar si en l'acte es va incomplir el distanciament social.

«La Delegació té aquests mesos moltes coses a fer. Vam tenir fa poc autoritzacions de manifestacions independentistes a Madrid que podien provocar un desordre públic, com va passar, i no van dir res. Teníem unes manifestacions com les del 8-M on es van arribar a concentrar 120.000 persones al centre de Madrid, i tant és així que ara mateix han d'estar donant explicacions a la Justícia», va dir.

Ayuso va recordar que va ser el d'Ifema «un esdeveniment especial» i va revelar que des del Govern regional van voler convidar els representants dels ciutadans de l'Assemblea i de l'Ajuntament. Per això, va demanar perdó perquè ara creu que haurien d'haver sigut menys convidats, «molts menys», només els portaveus. Malgrat aquestes paraules, va posar èmfasi que en l'acte que van organitzar, dins d'un dels pavellons, sí que es van mantenir les distàncies de seguretat perquè tenien perfectament quantificat «on i en quin espai es posava cada un».

En aquest punt, va explicar que quan va arribar a l'hospital d'Ifema es va trobar «una explosió d'alegria de tots els professionals que s'han estat deixant la vida allà durant aquests mesos tan durs». Així, va subratllar que tots els professionals van voler estar-hi presents: sanitaris, bombers o l'exèrcit. Segons el seu relat, es van deixar portar «tots», inclosos els membres de l'executiu, perquè molts sanitaris ho han passat «molt malament». A més, va explicar que a Ifema també es van donar cita divendres passat professionals que no havien treballat allà però que volien conèixer la instal·lació abans que es donés per clausurada.

«Imaginin el que és, els que hi eren, els companys, els que ja s'acomiaden... perquè a partir d'aquí cada efectiu dels que estava a Ifema torna al seu hospital. Una altra de les màgies d'Ifema és que és un hospital d'hospitals», va subratllar. Aquell va ser un dia «molt especial» i, tal com va indicat la presidenta, els sanitaris «fins i tot s'abraçaven amb les seves màscares i proteccions».

Les explicacions de la presidenta madrilenya arriben quan ja s'havia anunciat, per part de la delegació del Govern espanyol a la Comunitat, l'inici d'una investigació al voltant de l'acte de clausura de l'hospital. A través d'un comunicat, l'organisme dependent del Gççççovern central deia que determinarà si es van vulnerar les normes bàsiques que apareixen en el reial decret pel qual es va declarar l'estat d'alarma després de detectar diverses aglomeracions durant la jornada.