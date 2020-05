Educació només ha dotat d'ordinador un terç de l'alumnat gironí que acaba etapa

L'operatiu per distribuir ordinadors portàtils a la Jonquera, dilluns d'aquesta setmana.

Només una tercera part dels prop de 2.800 estudiants gironins que al juny es juguen un títol i no tenen ordinador a casa han rebut un dels aparells que ara no s'utilitzen a les escoles i els instituts. El retard té a veure amb «les possibilitats tècniques de Telefónica», tal com va explicar el director territorial del Departament d'Educació a Girona, Martí Fonalleras, qui espera que la situació es resolgui en els pròxims dies, ja que la companyia s'ha compromès a treballar durant el cap de setmana.

El tercer trimestre va començar telemàticament el 14 d'abril i al cap d'uns dies la Conselleria va donar instruccions sobre la manera de treballar i d'avaluar l'alumnat a distància, en una situació delicada per a les llars amb pocs recursos i especialment tensa per als joves que acaben etapa enguany. Tal com va recordar Fonalleras, aquests cursos són la prioritat d'Educació i es concreten en sisè de primària, quart de secundària obligatòria i segon dels cicles formatius i de batxillerat, on als joves se'ls afegeix la selectivitat.

Tres setmanes després de reprendre's l'activitat escolar, el director territorial del Departament va dir que «el desplegament d'ordinadors s'ha fet en funció de les prioritats, després d'estudiar les necessitats de cada centre i dintre de les possibilitats tècniques de Telefónica, que treballa aquest cap de setmana». Els tècnics de la companyia adapten els dispositius dels centres educatius, que es deixen en préstec fins que –segons es va informar en el seu moment– tornin a fer-se classes presencials, «ressituen els ordinadors, els posen la connectivitat i se'ls emporten perquè una altra empresa els reparteixi a les llars», va detallar Fonalleras; encara que, a més d'aquest sistema, que sembla que ha endarrerit algunes entregues, hi ha llocs on s'ha optat per anar-los a buscar al centre. Fins divendres, només s'havien repartit un terç dels prop de 2.800 ordinadors destinats als col·lectius considerats prioritaris. El Departament «hi ha insistit –va remarcar el responsable gironí– i, si es compleix el que es va dir i aquest cap de setmana han seguit treballant, s'hauria de resoldre»; «aquesta situació s'ha de resoldre ràpidament perquè els alumnes puguin disposar dels ordinadors», va insistir.

Tot i els entrebancs, Martí Fonalleras va distingir el fet de «tenir ordinador del treball en línia, ja que es pot treballar amb un telèfon mòbil que pràcticament tothom té, la feina es pot anar fent i no se segueix un horari específic», i va afegir que «molts docents es posen en contacte amb els pares per telèfon». Fonalleras va remarcar que, «malgrat les dificultats del teletreball, els professionals hi estan posant el coll, sobretot al costat de les famílies perquè a mesura que passen els dies apareixen situacions complicades», i «els tutors fan una feina d'acompanyament important».

D'altra banda, diversos ajuntaments estan contribuint en la dotació d'ordinadors a estudiants dels seus municipis que en necessiten per poder avançar en el curs. «Agraïm qualsevol col·laboració, n'hi ha que han facilitat material, connectivitat, trasllat de dispositius...», va apuntar Fonalleras.