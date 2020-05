La gent surt als carrers en massa a tot Espanya i es crida a la prudència

La primera jornada d'alleugeriment del confinament per a tots els ciutadans es va saldar sense massa problemes. Tot i les aglomeracions en punts cèntrics, la majoria va seguir les normes.

ernando Simón, el director del Centre de Coordinació d' Emergències Sanitàries, va aprofitar la seva compareixença d'ahir per fer una nova crida a la prudència, el primer dia que era permès sortir al carrer a fer esport i a passejar per totes les edats. «L'objectiu és fer exercici físic. Això implica que la gent no s'aturi a xerrar en grups. Si no ens prenen seriosament les mesures de protecció hi ha risc de rebrot», va dir.

Com era previsible la imatge de carrers, places i passejos plens de gent va ser repetida a la majoria de municipis de Catalunya i Espanya. Mentre l'administració cridava a la prudència, milers de ciutadans es feien seus els espais públics que amb prou feines han pogut trepitjar en dos mesos. No hi va haver incidents remarcables, tot i que en alguns punts es van viure aglomeracions, per exemple, a Barcelona, en punts pròxims a la platja, i a Madrid, on la Policia Municipal va haver d'expulsar centenars de persones de zones verdes com Madrid Río o la Casa de Campo que encara estan tancades al públic.

A la capital catalana la Guàrdia Urbana va desallotjar grups de ciutadans que s'havien donat cita a les platges i va topar amb algunes persones, havent d'utilitzar fins i tot la força amb una runner que es resistia a acatar les limitacions en aquest primer dia de pràctica de l'esport o de sortir a passejar. Fonts municipals van confirmar la presència de grups de persones que s'havien citat a les platges a primera hora per veure la sortida de sol i als quals van instar a abandonar el lloc. Barcelona manté encara tancades les platges com a conseqüència de la pandèmia, de manera que els ciutadans no han d'accedir-hi per evitar la propogació del virus.

Al Passeig Marítim de Barcelona, a l'altura del Poblenou, l'actitud agressiva d'una corredora que es va negar a seguir les instruccions de la policia va portar a actuar a diversos agents de la Policia Local. Passades les 10.00 del matí, quan tornava a estar prohibit l'esport individual, dos agents motoritzats de la Guàrdia Urbana van intentar convèncer la corredora que tornés a casa, però aquesta en va fer cas omís de les seves instruccions i va arribar a empènyer un dels policies, que va caure a terra amb la moto.

La dona va ser finalment reduïda pels dos agents amb l'ajuda de companys d'un cotxe patrulla que van acudir a auxiliar-los , davant l'estupor de molts ciutadans, que es dividien entre els que donaven suport a la corredora i els que la increpaven. Les mateixes fonts de la Guàrdia Urbana van assenyalar que no van practicar cap detenció, però que havien reduït algunes persones que es resistien a seguir les instruccions de la policia. «S'està mantenint una actitud molt pedagògica», van precisar, indicant que en la gran majoria dels casos els ciutadans van seguir les instruccions.