L'ús de la mascareta serà obligatori en el transport públic a partir de demà

L'ús de la mascareta serà obligatori en el transport públic a partir de dilluns, segons va anunciar el president espanyol, Pedro Sánchez. En roda de premsa, ahir va dir que es tornaran a repartir sis milions de mascaretes en els principals nusos de transport d'arreu de l'Estat, set milions més a les federacions de municipis i províncies i un i mig a organitzacions com Càrites o Creu Roja.

A banda d'això, el president Sánchez va informar que els establiments com perruqueries, ferreteries o llibreries podran obrir a partir del 4 de maig a clients amb cita prèvia, però garantint que a dintre hi ha un sol client per cada treballador.

L'obligatorietat d'utilitzar mascaretes en el transport públic respon a les previsions de l'administració de cara als pròxims dies perquè la reobertura de diversos negocis a partir del 4 de maig incrementarà l'afluència de passatgers, un fet que –va dir Sánchez– força el Govern a incrementar les mesures de seguretat en uns espais on «cal garantir la distància social».

A més, el president va assegurar que «la societat ha de ser conscient que hi haurà rebrots». En aquest sentit, va considerar que el més important és «no abaixar la guàrdia» per «evitar que les urgències dels hospitals tornin a estar en tensió».

De la mateixa manera que alguns dels establiments que treballen de cara al públic, el Govern espanyol també ha autoritzat per dilluns l'obertura amb restriccions de restaurants i cafeteries. A diferència dels altres negocis, aquests locals només podran romandre oberts si serveixen menjar a domicili. L'executiu central, això sí, autoritza els clients a recollir les seves comandes als mateixos establiments. Pedro Sánchez també va recordar que a partir de demà hi haurà quatre illes de l'Estat que entraran directament a la fase I: Formentera (illes Balears), El Hierro, La Graciosa i La Gomera (illes Canàries). En aquests indrets, Sánchez va especificar que es permetran trobades en grups reduïts sempre que els participants no hagin patit patologies prèvies ni siguin col·lectius de risc. D'altra banda, es podrà fer ús del vehicle privat de forma compartida i es podrà anar a locals sense cita prèvia, sempre que es mantinguin uns límits en l'aforament.



Torra, contra més estat d'alarma

Per la seva banda, el president català, Quim Torra, va denunciar que fins ara s'ha sentit com un «convidat de pedra» en les reunions amb el Govern de l'Estat i va advertir que és partidari que Junts per Catalunya (JxCat) torni a rebutjar la pròrroga de l'estat d'alarma si la Generalitat no recupera competències.

En una roda de premsa telemàtica, Torra va replicar així a Pedro Sánchez, que acabava d'anunciar que demanarà una quarta pròrroga de l'estat d'alarma pel coronavirus, després que el grup de JxCat ja va votés en contra de la tercera al Congrés, el 22 d'abril. Quim Torra va insistir en la necessitat que la Generalitat recuperi les competències en Salut i Interior.