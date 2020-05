Més de 4.000 avis gironins, positius o sospitosos de tenir la COVID-19

Estancament. Divendres passat, la corba de morts per COVID-19 va aturar-se, mantenint la mateixa xifra de morts de dijous, 613. Feia un mes i mig que la província no aconseguia frenar les defuncions, tot i que les hospitalitzacions també estant anant a la baixa.

es dades del Departament de Salut facilitades divendres passat a la mitjanit mostren un gran increment de la incidència del coronavirus a les residències d'avis de Girona. D'aquesta manera, i fins abans-d'ahir, hi hauria 1.398 positius confirmats de covid-19 als geriàtrics i altres 2.611 casos sospitosos. En total, 4.009 casos, un 9% més que el dia anterior.

Les dades de divendres –Salut les fa públiques cada dia pels volts de la mitjanit, no abans– també mostren que, per primer cop en molts dies, a la regió sanitària de Girona no va morir cap persona a causa de la malaltia. Des de l'inici de la crisi sanitària i fins divendres havien mort a Girona 613 persones per coronavirus. D'aquestes, 444 són positius confirmats i 169 casos sospitosos. D'altra banda, es van donar 25 noves altes, que ja arriben a 1.924.



Baixen els ingressos

Pel que fa a les hospitalitzacions, a la regió sanitària de Girona hi ha, segons les dades de Salut actualitzades ahir a la tarda, 440 pacients amb covid-19 ingressats, onze menys que ahir. És la xifra més baixa des que el Departament de Salut va començar a informar sobre el nombre d'hospitalitzacions el 31 de març. També acumula quatre dies consecutius per sota dels 500 casos.

El primer cop que als hospitals de la demarcació hi havia menys de mig miler de pacients amb covid-19 ingressats va ser el 24 d'abril, amb 487 hospitalitzats. L'endemà, però, la xifra va tornar a augmentar situant-se en 493 i el 26 d'abril la regió sanitària es va tornar a situar per sobre dels 500: 531 el 26 mateix, 540 el 27 i 508 el 28 d'abril. Dimecres, la tendència a la baixa va situar la demarcació, de nou, per sota dels 500 (493), un descens que va continuar dijous (482) i divendres (451).

La xifra de casos greus també segueix disminuint per tercer dia consecutiu, ahir amb 47 casos, dos menys que divendres. Per últim, els professionals sanitaris contagiats també van anar a la baixa amb divuit casos menys, després de dos dies xifrant 250 positius.



Hospital per hospital

Pel que fa als hospitals comarcals, l'activitat en alguns d'ells s'ha reduït i ja no donen dades diàries, com l'hospital d'Olot. La Fundació Salut Empordà, que gestiona l'hospital de Figueres va registrar un nou positiu, amb un acumulat de 299 casos des de l'inici de la pandèmia. Es van donar dues altes (145 en total) i hi ha vuit sanitaris contagiats. Un total de 87 que havien estat infectats ja s'han recuperat.

En aquest context, al sociosanitari Palafrugell Gent Gran es va registrar una nova defunció, que eleven el total a 29. El centre compta amb 35 persones ingressades i ha donat 18 altes. En el cas de l'hospital de Palamós, es van fer dos nous ingressos, amb setze casos totals, i es van donar dues noves altes (110 en total). Hi ha nou persones pendents dels resultats de les proves. En el cas del col·lectiu sanitari, hi ha 49 contagiats i 19 persones aïllades.



Dinou contagis a Blanes

Per últim, l'hospital de Blanes ahir es van mantenir els dotze ingressos amb coronavirus, i no es va realitzar cap alta ni cap defunció. A hores d'ara la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que gestiona el centre, compta amb dinou professionals contagiats, quatre menys que el divendres.