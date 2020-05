El País de Demà aposta per reindustrialitzar les comarques gironines

Reindustrialitzar les comarques gironines i incrementar la innovació dels sectors productius per sortir de l'impacte econòmic i social provocat per la crisi sanitària del coronavirus. Aquesta és la conclusió a la qual van arribar tres experts en un debat virtual que es va celebrar dijous passat.

Organitzat per l'associació El País de Demà per analitzar la nova situació creada per la pandèmia de la covid-19, hi van participar: l'empresari, CEO de LCPaper i col·laborador del Diari de Girona, Joan Vila; l'empresari del sector del transport i de la federació mundial de transportistes, Pere Padrosa i l'advocada i secretària general de la patronal europea de la neteja i la desinfecció, Isabel Yglesias.

Durant el debat, Joan Vila va sostenir que la recuperació industrial de Catalunya la marca la segona franja de comarques prelitorals on la taxa «d'industrialització és més alta». «Una bona formació professional, una recerca i innovació realment eficients i un bon clima laboral de col·laboració público-privat és la clau de l'èxit, i aquest model el té la Garrotxa», va assegurar l'empresari.

Per la seva part, Pere Padrosa va assenyalar la proximitat i al mateix temps la diferència de models entre la Garrotxa i l'Empordà. «Convé un pla per sostenir el sector turístic però també per tornar a les taxes d'industrialització perquè no volem que el món torni a quedar part per no tenir els béns bàsics a l'abast», va indicar l'empresari del sector del transport. Padrosa també va remarcar la «lliçó d'agilitat» que han donat les plataformes locals de venda de productes alimentaris o de consum i va subratllar que és «indispensable una administració més àgil que es basi en la confiança en els ciutadans i no en la burocràcia etrena».

Finalment Isabel Yglesias va destacar que la crisi sanitària farà que la societat «reordeni les prioritats també en el camp productiu». «Hem de començar a pensar que la digitalització ha arribat per quedar-se» va assegurar l'advocada.

Abans de finalitzar el debat, tots tres ponents van fer un repàs a la nova situació creada per la covid-19 assenyalant que l'antic concepte de centre i perifèria ha quedat «devaluat», que segurament les comarques gironines son «un bon lloc per captar talent, innovar i produir» i que les grans ciutats «perdran part de la seva atracció dels últims deccenis».

El debat va ser presentat per l'advocat Oriol Puig i per l'advocat, exdiputat i professor de relacions internacionals de la Universitat Ramon Llull, Jordi Xuclà.

L'Associació El País de Demà, també conegut com el grup de Poblet, és un projecte que pretén generar una proposta de futur per a Catalunya, inclosos els diferents territoris que la componen i analitzar els problemes i solucions de manera global.