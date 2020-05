Els passejos de mar de la Costa Brava, concorreguts el primer dia de desescalada

Els passejos marítims i camins de ronda dels municipis costaners van ser ahir protagonistes en el primer dia de la desescalada. Esportistes, però també famílies i gent gran, van aprofitar el matí assolellat d'ahir per passejar a primera línia de mar. Blanes, l'Escala o Llançà són alguns dels molts municpis de les comarques gironines on el desconfinament es va viure amb vistes al mar.

A Blanes, amb 39.028 habitants segons les últimes dades de l'Idescat, les sortides es van distribuir per franges horàries en funció de cadascuna de la tipologia, tal com va establir el Govern de Pedro Sánchez. Un dels punts on es va concentrar una major quantitat de públic va ser al llarg del passeig de Mar, que voreja la platja. La majoria passejava, però també hi havia corredors i ciclistes,així com esportistes a les zones de pràctica individual que hi ha al tram final del passeig de s'Abanell. Malgrat es recomana que, si es manté la necessària distància social, és millor practicar esport o passejar sense mascareta a l'aire lliure, hi havia molta gent que la duia posada.



El delta de laTordera

Precisament a Blanes, l'Ajuntament va tancar l'accés a la zona del delta de la Tordera per protegir-lo coincidint amb la nova fase de desconfinament. L'operatiu es va fer ahir al matí amb efectius de la Policia Local i dels Serveis Municipals de les Brigades, que van instal·lar diverses tanques i un cartell on s'informa sobre els motius d'haver tancat l'accés i es demana la col·laboració ciutadana. L'objectiu és vetllar per la protecció de la fauna i flora d'aquest espai natural, especialment per la nidificació dels ocells, davant la previsió d'una major afluència de gent durant el desconfinament.

També a l'Escala i Llançà els veïns van optar per, després de més de 40 dies, estirar les cames gaudint de les vistes al mar. En el cas de Llançà, però, que té menys de 5.000 habitants, els veïns no havien de complir amb les franges horàries i, tal com ha explicat el seu alcalde Francesc Guisset, no es van produir ni aglomeracions. «La gent ha sigut molt respectuosa i tothom guardava la distància de seguretat», explica. A més, afirma que no està permès prendre el sol a la platja però sí banyar-se, en tant que es tracta d'una pràctica esportiva individual.