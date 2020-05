600 extraccions al dia durant cinc setmanes per fer PCR a les residències de Girona

600 extraccions al dia durant cinc setmanes per fer PCR a les residències de Girona

La regió sanitària de Girona ha començat, aquest dilluns, a fer extraccions de mostres "de forma massiva" a usuaris i professionals dels centres residencials per realitzar proves PCR per determinar la presència de la covid-19. Segons informa el Departament, en el marc del programa Orfeu, faran 600 extraccions diàries durant cinc setmanes, tant a geriàtrics com a centres de salut mental o per a persones discapacitades. L'actuació abasta tots els centres residencials de les comarques gironines. Fins ara, feien entre 200 i 300 extraccions diàries als residents però s'amplien ara als treballadors.

Aquest dilluns és el setè dia consecutiu de descens del nombre de persones ingressades en hospitals de la demarcació pel coronavirus. Segons informa Salut, actualment hi ha 411 pacients hospitalitzats, 14 menys que ahir. A més, és el cinquè dia seguit amb menys de 500 ingressos.

El primer cop que als hospitals de la demarcació hi havia menys de mig miler de pacients amb covid-19 ingressats va ser el 24 d'abril, amb 487 hospitalitzats. L'endemà, però, la xifra va tornar a augmentar situant-se en 493 i el 26 d'abril la regió sanitària es va tornar a situar per sobre dels 500: 531 el 26 mateix, 540 el 27 i 508 el 28 d'abril. Dimecres passat, la tendència a la baixa va situar la demarcació, de nou, per sota dels 500 (493), un descens ha continuat fins a aquest dilluns.

En 24 hores també ha disminuït el nombre de pacients ingressats en estat greu. Ahir n'hi havia 47 i aquest dilluns en són 44, tres menys. El 28 d'abril la demarcació es va situar per sota dels 60 per primer cop des del 25 de març. Divendres passat, i per primera vegada des del 24 de març, van rebaixar la xifra dels 50, una tendència que ha continuat fins a aquest dilluns.

Una tendència constant a la baixa que es va trencar dimecres passat va ser la dels professionals sanitaris afectats per la pandèmia. De dimarts a dimecres van passar de 278 a 283, cinc més. Aquest increment, però, va ser puntual i no va continuar la resta de setmana. Al contrari, cada dia s'han registrat menys sanitaris afectats per la pandèmia. Aquest dilluns n'hi ha 217, nou menys que diumenge. El pic en el nombre de sanitaris contagiats va ser el 9 d'abril, amb 548 professionals afectats.

Salut informarà sobre els casos de contagis nous, defuncions i les altes a la demarcació amb el còmput de tota Catalunya del final del dia.