Els artesans alerten que la suspensió de fires pot fer que molts negocis tanquin

La Federació d'Associacions d'Artesans i Oficis de Catalunya (FAAOC) adverteix que el tancament de les fires i de les fronteres per la COVID-19 pot obligar molts negocis a deixar de treballar. Des del gremi asseguren que una part dels clients que tenen són d'altres països, on l'artesania és molt apreciada. Amb l'estat d'alarma es troben que han perdut un mercat «clau», ja que són canals comercials «imprescindibles», tal com comenta el vicepresident de la FAAOC, Julian Señudo.

A això, cal sumar que les botigues porten un mes i mig amb la persiana abaixada. Tot plegat provoca que moltes vendes directes ja no es produeixin, a més de molts contactes que no es fan. El sector també lamenta que les ajudes que s'ofereixen «són insuficients» perquè cobreixen només 180 artesans dels 7.000 que hi ha a Catalunya, que se senten «oblidats». El sector recorda que han vist com tancaven totes les línies comercials que tenen: les fires específiques d'artesania que representen un punt de negoci molt important, com la del cistell de Salt, la de la ceràmica d'Argentona o la de brocanters de la Bisbal d'Empordà. A més, cal sumar-hi les petites fires de poble que se solen fer els caps de setmana.

L'estat d'alarma també ha reduït al mínim l'exportació a altres països i una de les fronteres que ha tancat és la que comunica amb França, un mercat molt destacat pels artesans catalans en general, i especialment pels de les comarques de Girona. Un dels sectors que més hi ven és el de la ceràmica de la Bisbal d'Empordà. El president del gremi, Joan Vilà-Clara, assenyala que és «amb diferència» el millor client estranger que tenen, i que ha fet «molt mal» el tancament de la frontera.