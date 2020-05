El conductor accidentat a les Planes no tenia permís i va ferir dos agents

El conductor accidentat que va caure per un desnivell de 20 metres el passat dissabte a les Planes d'Hostoles i va anar a parar al riu Brugent conduïa sense permís. De fet, els Mossos d'Esquadra van constatar ahir que mai ha tingut permís de conduir. A més, durant la detenció, que es va produir quan ell mateix va tornar al lloc del sinistre, va agredir dos policies i va rebentar el vidre del cotxe patrulla.

Segons les fonts policials, l'home presentava signes evidents d'anar begut i tenia ferides compatibles amb l'accident. La seva acompanyant també va intentar evitar que els Mossos s'emportessin l'home i va acabar arrestada per un delicte d'amenaces i resistència als agents de l'autoritat. Almenys dos dels policies van necessitar assistència mèdica.

Els fets es van produir pels volts de dos quarts de cinc de la tarda. L'home circulava per la C-63 al terme municipal garrotxí de les Planes d'Hostoles. Just abans de creuar el pont va tenir un accident i va anar a parar al riu, uns 20 metres avall. Les tanques de protecció no estaven danyades, fet que fa pensar que es va precipitar per una via que hi ha just abans de l'entrada del pont que creua el Brugent. Posteriorment, i segons indica la investigació, l'home hauria sortit del vehicle pel seu propi peu i al cap d'una estona es va presentar amb una acompanyant al lloc dels fets.

Un cop allà, va assegurar als agents que li havien robat el cotxe. Els Mossos que el van atendre van notar que presentava signes evidents d'anar begut i ferides en diverses parts del cos, compatibles amb haver tingut un accident de trànsit. Quan els policies li van demanar que se sotmetés a la prova d'alcoholèmia, l'home s'hi va negar i aleshores es va començar a posar agressiu. En aquell moment, els agents van intentar detenir-lo, però l'acompanyant va intervenir per intentar evitar-ho.