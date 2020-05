El curiós cas de Bescanó: sense franges horàries per 40 habitants

Respecte a les normes. Cap aglomeració i molta calma al municipi gironí, que viu amb tranquil·litat els primers dies que es permeten sortides a fer esport

'ambient a Bescanó és força tranquil a dos quarts d'onze del matí d'un diumenge. Algunes tímides cues al forn de pa, alguns ja tornant a casa amb la bossa plena per esmorzar i algun gat despistat transitant per la vorera. A aquesta hora era el torn de la gent gran, però Bescanó, per tan sols 40 habitants, ha quedat fora dels municipis amb franges horàries per a la desescalada i, per tant, es pot sortir a qualsevol hora.

Segons dades de l'Idescat, Bescanó té 4.960 habitants i, per tant, no s'han aplicat els horaris establerts per a les sortides de la fase 0. La peculiaritat de les dades: A Sarrià de Ter, on hi ha tan sols 210 habitants més, sí que s'han de seguir les franges horàries per sortir de casa. Tot i la poca activitat, pels carrers de Bescanó es podien veure persones grans, nens amb els pares i adults, tots passejant tranquil·lament pels carrers del municipi. La gran majoria de la gent passejava amb mascareta, tant posada com baixada de forma que, en cas de necessitat, en un segon està ben col·locada.

Amb els carrers tranquils, tot fa pensar que les aglomeracions es trobaran a les places, llocs amplis i de fàcil trobada entre veïns. Però la plaça de les Nacions mostra el mateix aspecte que la resta del poble, alguna persona caminant, però res de grups ni persones assegudes als bancs fent-la petar.

Pel carrer Major ja hi havia una mica més d'ambient, sense aglomeracions. Persones caminant soles o en parelles per les voreres ja havien de sortejar altres bescanonins que transitaven en direcció contrària. Alguns, fins i tot, se saludaven entre ells i es paraven a creuar 4 paraules. Res de petons ni abraçades, i sempre respectant la distància de seguretat, els veïns parlaven una estona, segurament la primera vegada que es veien en un mes i mig. El coronavirus ens ha tret la proximitat física, però no ens traurà les bones maneres i les ganes de socialitzar amb els nostres amics i veïns. Després d'unes quantes paraules, els grups es dissolien i cadascú reprenia el seu camí.

L'alcalde del municipi, Xavier Vinyoles, no veu cap inconvenient en el fet de no fer horaris, tot i estar molt a prop dels 5.000 habitants, ja que «no hi ha espais on hi pugui haver aglomeracions de gent». Vinyoles afirma que la gent de Bescanó està, majoritàriament, respectant les normes, però creu que «caldrà tornar a explicar bé com s'han de fer aquestes sortides». Aquesta tasca la desenvolupa Protecció Civil, que patrulla el municipi avisant a qui no compleix les normes, tot i que no tenen previst fer cap campanya especial per aquest motiu. Per l'alcalde, el més important és que es respecti «la unitat de confinament», és a dir, les persones que viuen en un mateix domicili.