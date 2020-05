Els gironins omplen les vies verdes en les primeres sortides

Inici de la desescalada. Després de 49 dies sense sortir de casa, molts gironins han sortit a fer esport i caminar per primera vegada aquest cap de setmana, i els camins, carrers, senders i passeigs s'han omplert de gent amb ganes d'exercici i aire fresc.

esprés de poc més d'un mes i mig tancats a casa, sortint només per anar a comprar el necessari, els gironins i gironines han pogut sortir a passejar aquest cap de setmana. Després dels nens, la setmana passada, dissabte va ser el torn de tota la població, que repartida en franges horàries va poder gaudir d'una bona passejada a l'aire lliure.

El sol tampoc es va voler perdre aquesta cita i va brillar amb força durant tot el dia d'ahir, amb una temperatura que convidava a sortir i passejar a l'aire lliure.

Un dels punts més concorreguts van ser les vies verdes. A Bescanó, el tram de la via del carrilet que travessa el municipi va gaudir de força activitat durant el matí. El fet que el municipi gironí no arribi als 5.000 habitants i quedi exempt de les franges horàries va fer que s'hi trobessin esportistes de totes les edats.

En Daniel, veí del municipi, passejava amb el seu gos, com ha fet cada dia des de l'inici del confinament. Explicava que aquests dos dies ha trobat molta més gent passejant pel carril bici, a diferència dels primers dies de l'estat d'alarma.

Tot i l'afluència de gent, gairebé ningú es parava, tret d'alguna excepció, ja sigui per beure aigua o descansar una mica, que són molts de dies sense fer exercici. Un dels que bevia aigua era en Xavier, que descansava al costat de la seva bicicleta sota l'ombra d'un arbre. Després de setmanes de no poder pujar a la bicicleta, aquest habitual de l'esport de les dues rodes podia recuperar la seva afició. Era el segon dia que sortia i afirmava que ho necessitava, tot i que el confinament no li havia resultat especialment dur, «tot el contrari, ha anat força bé», afegia rient.

Tot i no tenir franja horària, la Maria Isabel va sortir a passejar a primera hora, tot intentant respectar l'horari establert. Es mostrava molt feliç de tornar a sortir i deia que «ho necessitava». Aquesta afirmació la compartia en Tomàs, que en bicicleta i amb els seus fills sortia a fer una volta, respectant el temps màxim permès amb nens d'una hora.

Aquest bon ambient es va viure en molts altres indrets de la demarcació, com a Banyoles, sobretot al camí que voreja l'Estany. Des de bon matí, els banyolins anaven sortint in crescendo tant a peu com en bicicleta, tot i que el volum de gent va ser menor que dissabte. Els que passejaven, ho feien respectant les distàncies socials, amb petites escenes de salutacions entre coneguts, en general guardant la distància reglamentària i sense cap contacte físic.

A la costa, es repetien aquestes imatges. Després de dies sense veure el mar, molts habitants es van desplaçar –respectant el quilòmetre de distància des de casa– als passeigs marítims i platges, on es van veure les escenes amb més volum de gent. Per evitar problemes i facilitar les passejades, municipis com Lloret de Mar o Sant Feliu de Guíxols van tancar l'accés amb cotxe pel passeig, deixant més espai als qui passejaven.