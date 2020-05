El Govern injectarà 6.000 milions immediatament a les comunitats autònomes

El Govern pagarà en tres trams el fons no reemborsable de 16.000 milions d'euros per a les comunitats autònomes anunciat dissabte pel president del Govern, Pedro Sánchez, de manera que els primers 6.000 milions es lliuraran en el «curt termini» i la resta en altres dos trams «a la segona part de l'any». Així ho va avançar la ministra d'Hisenda i portaveu de Govern, María Jesús Montero, en una roda de premsa al costat del titular de Sanitat, Salvador Illa, després de la vuitena reunió telemàtica de Sánchez amb els presidents autonòmics. Segons va explicar, el fons serà la major injecció de diners a les comunitats autònomes i s'aprovarà mitjançant un reial decret llei.

Montero també va detallar que el fons es distribuirà entre les comunitats autònomes en funció de «paràmetres objectius basats en les despeses ocasionades per la COVID-19» segons la informació que hagin remès les comunitats autònomes. De fet, el fons es divideix en tres parts, començant per 10.000 milions que es destinaran a cobrir despeses sanitàries i que es distribuiran en funció dels indicadors oficials d'impacte de la pandèmia. Altres 1.000 milions, seran destinats a despesa social per pal·liar l'impacte del confinament i es repartiran per criteris poblacionals.

Finalment, altres 5.000 milions estaran destinats a compensar la reducció de recursos propis de les comunitats autònomes per la caiguda de l'activitat econòmica, i es distribuiran en funció de les dades de caiguda de la recaptació. Es tracta de contrarestar la caiguda d'ingressos com el de l'impost de transmissions o el d'actes jurídics documentats.

D'aquesta manera, serà l'Estat qui assumeixi el cost de l'emergència sanitària per tal d'evitar que les comunitats autònomes es vegin obligades a fer retallades. Això sí, la portaveu del Govern va deixar clar que això no eximeix les autonomies de la «necessària coresponsabilitat fiscal» que han de tenir totes.

Davant les peticions d'alguns presidents autonòmics –Quim Torra va reclamar 4.000 milions–, Montero va dir comprendre que cadascú «defensi legítimament el que li va millor als seus territoris», però va deixar clar que «no es tracta del que va millor, sinó de respondre a la despesa ocasionada per la pandèmia».



Reunió amb els consellers

Montero, que avui es reunirà amb els consellers d'Hisenda de les comunitats autònomes, va assegurar que tots els presidents autonòmics havien celebrat la creació d'aquest fons, tot i que van insistir, «amb certa incredulitat», a confirmar que és un import addicional als fons ordinaris de sistema de finançament autonòmic.

Per altra banda, el Govern seguirà exigint a les comunitats mantenir un dèficit del 0,2% del PIB aquest 2020, segons va traslladar Sánchez als líders autonòmics, tot afegint que els 16.000 milions d'euros del fons extraordinari no computaran com a desviació de la despesa.

L'executiu català veu «insuficient» que el límit de dèficit de les comunitats autònomes es mantingui al 0,2%, segons van explicar fonts del Departament d'Economia, que van reclamar al govern central que flexibilitzi «encara molt més» el topall.



Rebuig a l'austeritat

En aquest sentit, el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, va afirmar que l'austeritat no pot ser la reacció davant l'enorme crisi generada pel coronavirus: «Aquesta vegada no hi haurà reducció de la despesa de la Generalitat».