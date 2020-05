Illa condiciona l'evolució de la desescalada a tenir llits d'UCI disponibles

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va donar a conèixer ahir les condicions perquè les comunitats autònomes puguin realitzar propostes sobre l'evolució de la desescalada de les mesures de confinament en el seu territori. La primera condició consisteix que les àrees sanitàries tinguin la capacitat d'instal·lar o disposar, en un màxim de cinc dies, entre 1,5 i dos llits d'UCI per cada 10.000 habitants. La segona exigeix que els mateixos territoris disposin entre 37 i 40 llits d'aguts per cada 10.000 habitants. Illa va destacar que aquestes ràtios permetrien evitar un col·lapse sanitari en cas que hi hagués un rebrot. Les decisions al voltant de cada proposta es prendran «de forma consensuada» i hauran de comptar amb el vistiplau del Ministeri de Sanitat.

Segons va publicar el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), el procés de cogovernació permetrà que cada comunitat autònoma traslladi al Ministeri de Sanitat les «propostes específiques de desescalada en els seus territoris [...] i plantejar alguna activitat no contemplada entre les accions permeses a les diferents fases». També permetrà canvis en les unitats territorials de referència, que actualment són les províncies.

En aquest sentit, el Govern espanyol s'ha obert a acceptar que Catalunya utilitzi les regions sanitàries i no les províncies com a marc de referència per al desconfinament. La consellera Alba Vergés va plantejar la petició de Catalunya a Illa de forma telemàtica, i, segons la Generalitat, el dirigent socialista la va acceptar. Però el Govern central va desmentir l'afirmació poca estona després i va assegurar que «no hi ha res en ferm». «S'ha quedat en estudiar les propostes que es plantegin», van dir fonts governamentals, tal com, van afegir, ja es recull al BOE.

Per poder realitzar les seves propostes, el Govern espanyol també exigeix a cada territori la presentació d'una sèrie de documents que exposin la seva situació sanitària: una anàlisi introductòria sobre la fase actual, així com una descripció de les mesures de desescalada que es volen adoptar, juntament amb la seva data d'entrada en vigor.

D'altra banda, el Govern central també sol·licita una anàlisi de les capacitats estratègiques disponibles en el sistema sanitari, un informe sobre l'evolució epidemiològica esperada en el territori i una explicació dels mecanismes per reduir el risc de transmissió del covid-19 en la població. En aquest apartat hi han de constar les capacitats estratègiques de l'atenció primària i hospitalària, la capacitat d'aïllament i control de les fonts de contagi confirmades i potencials, els sistemes d'alerta i vigilància epidemiològica i la identificació i contenció de les fonts de contagi.

A més, s'exigeixen els mecanismes i estructures disponibles per garantir les mesures necessàries de protecció col·lectiva.