L'hospital d'Olot informa d'un mort per coronavirus i la xifra de defuncions s'eleva a 34

L'hospital d'Olot informa d'un mort per covid-19 aquest cap de setmana. Es tracta d'una persona gran i amb patologies prèvies que se suma a les 33 víctimes mortals que s'havien registrat fins ara al centre. Segons les últimes dades, hi ha dotze pacients ingressats amb covid-19 i s'ha fet l'alta d'un pacient amb covid-19, essent 93 les altes que s'han fet des de l'inici de la pandèmia. També s'han recuperat dos professionals més després d'haver estat confinats i en queden vuit que han donat positiu i que estan seguint el protocol. Aquest dilluns s'ha reprès parcialment l'activitat quirúrgica amb operacions no ajornables com la de pacients oncològics.

Després de la reorganització que es va haver de fer a l'àrea quirúrgica de l'hospital d'Olot per atendre els pacients més greus de covid-19, a partir d'aquest dilluns es comença a recuperar de forma progressiva l'activitat. El que es va fer va ser habilitar de manera provisional l'àrea de reanimació post quirúrgica per poder donar l'atenció necessària als pacients en estat més crític que requerien ventilació mecànica. En total es van habilitar quatre llits que han acollit un total onze pacients des de l'inici de la pandèmia. Des del 9 d'abril i fins avui, però, no hi ha hagut cap més ingrés. La unitat de crítics es manté però a partir d'aquest mes de maig s'ubicarà a la zona d'urgències. Fins ara, el pacient que se l'operava d'urgència feia la reanimació post quirúrgica al mateix quiròfan.

A partir d'ara, i després dels treballs de neteja i desinfecció pertinents, l'àrea de reanimació recuperarà el seu ús habitual. L'activitat quirúrgica programada es farà a un dels quiròfans i se'n prepararà un segon per l'activitat urgent. D'aquesta manera es podran començar a fer més intervencions quirúrgiques no ajornables, i continuar, com fins ara, donant resposta a les urgències.

Des del centre avisen, però, que la recuperació de l'activitat anirà totalment lligada a com evolucioni la pandèmia. D'altra banda, es preveu recuperar de forma gradual l'activitat de consultes externes, hospital de dia mèdic i quirúrgic, diagnòstic per la imatge o rehabilitació a mitjans de maig. El fet de començar a activar aquest tipus d'activitat presencial obligarà a prendre un seguit de mesures i precaucions per tal de seguir garantint la seguretat tant dels pacients com dels professionals que facin l'assistència.



Priorització de visites a l'atenció primària

Si l'evolució de la pandèmia ho permet, a partir d'aquesta setmana està previst començar a incrementar l'activitat presencial als centres d'atenció primària de la Fundació. Es prioritzaran totes aquelles visites que estaven programades i que sota criteri clínic es consideren urgents, a més del seguiment de pacients amb patologies cròniques que requereixin de visita o prova al consultori. Tot i aquest breu increment de l'activitat presencial als centres d'atenció primària de la Fundació, es continuarà prioritzant les visites de manera telefònica i telemàtica per garantir la seguretat del pacient.

