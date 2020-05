Noves mesures a partir d'avui

En l'edició extraordinària del Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) d'ahir diumenge s'hi van publicar els diversos canvis en les mesures del confinament que entren en vigor a partir d'avui. Entre aquestes n'hi ha en el transport públic, l'obertura de petits comerços i la pràctica de l'entrenament professional.

– Transport públic: L'ús de mascareta per prevenir contagis de coronavirus és ara obligatori tant en autobusos, taxis i trens o metro com en transport aeri i marítim. Sánchez va afirmar que es tornarien a repartir 6 milions de mascaretes als principals nusos de transport públic d'arreu de l'Estat. A més també es permet omplir fins a un 50% dels seients als transports on tots els ocupants hagin d'anar asseguts, com autobusos o trens. Pel que fa a transports on es combinin seients i persones dretes, només es pot ocupar un 50% dels seients i s'ha de garantir la distància social, prenent com a referència una ocupació màxima de dos viatgers drets per metre quadrat.

– Petit comerç: Els petits comerços, amb una superfície inferior a 400 metres quadrats, siguin botigues o serveis (com ara perruqueries, centres d'estètica o de fisioteràpia), poden funcionar i treballar complint una sèrie de requisits. Els comerços han d'oferir gel desinfectant a l'entrada del local, i no es poden oferir als clients productes de prova. Els clients que hi vagin han d'haver demanat hora, i s'ha de reservar una franja d'horari prioritari per a la gent gran, concidint amb la de la seva sortida al carrer.

A les botigues de roba, només pot entrar una persona als provadors, que després de l'ús es netejaran i desinfectaran. Si el client no adquireix alguna de les peces de roba que s'ha emprovat, l'establiment aplicarà mesures perquè s'higienitzi la peça abans que se la provi un altre client.

Els professionals de fisioteràpia, de centres d'estètica i de ­perruqueria han de portar equips de protecció individual i garantir la distància mínima de dos metres entre clients.

– Restaurants a domicili: Els restaurants només poden estar oberts al públic durant l'horari de recollida de comandes i poden establir un sistema de repartiment a domicili preferent pels col·lectius més vulnerables. Els clients han de contactar anteriorment de forma online amb l'establiment i aquest fixar un horari de recollida «per evitar aglomeracions». Els locals han de comptar amb un espai habilitat i senyalitzat per recollir i pagar el menjar. A més han de garantir la separació física de dos metres o la instal·lació de mampares de protecció entre treballadors i clients.

– Reformes: Es poden fer treballs de rehabilitació en habitatges i locals, només quan no hi hagi interferència entre els treballadors i els residents. També es poden realitzar en espais comercials sense treballadors, sempre que els obrers no utilitzin les zones comunes dels edificis.

– Esport professional: Els esportistes professionals poden fer entrenaments individuals a l'aire lliure i dins de la seva província. Poden anar acompanyats d'un entrenador, però no poden acostar-se a menys de dos metres i han de portar màscara. Si l'esport implica la utilització de bicicletes o patins, la distància de seguretat ha de ser de deu metres.

– Cerimònies fúnebres: Si fins ara no es permetien vetlles i es limitaven a un màxim de tres familiars els enterraments, les vetlles permetran la participació de 15 persones si és a l'aire lliure i de deu si es tracta d'un espai tancat.