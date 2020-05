Simón alerta d'un elevat risc de rebrots del coronavirus en els propers dies

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, va advertir ahir de l'alta la probabilitat de rebrots de coronavirus en les properes setmanes. «Hi haurà rebrots, però s'està treballant perquè siguin petits i es puguin controlar ràpid», va assenyalar Simón després de la reunió diària del comitè tècnic de seguiment de la COVID-19.

«De garanties no en tenim, però hem d'estar preparats. No obstant això, els mecanismes de control i risc faran que el nostre sistema sanitari aguanti», va continuar el coordinador del Ministeri de Sanitat, que també descarta la «immunitat de ramat» com un mecanisme vàlid per controlar la pandèmia. Simón confia més en l'aparició, com asseguren els experts, d'una vacuna «cap a finals d'any». «Tampoc sabem del cert si a la tardor tindrem una segona onada de coronavirus. Crec que si finalment hi és serà més controlada, però també dependrà de com ens comportem tots», va afirmar Simón.



Tendència a la baixa

La xifra de morts per coronavirus a Espanya continua baixant. Ahir van ser 164 per un total de 25.264 víctimes per la pandèmia, segons va informar el Ministeri de Sanitat. Es tracta d'un centenar menys que els registrats dissabte (276) i també divendres (281), una xifra de defuncions per la COVID-19 que no es donava des del passat 19 de març (amb 169 morts). En paral·lel, el nombre de nous contagis pel coronavirus també va caure per sota del miler (838), mentre que el nombre de curats en un dia va ser de 1.654. En xifres totals, ja hi ha 118.902 persones que han superat la malaltia i 217.466 positius confirmats per PCR, amb un increment diari que es manté en el 0,39%.

Catalunya (419), el País Basc (219) i Madrid (174) van ser les tres comunitats amb més altes per coronavirus en la jornada d'ahir. Pel que fa a ingressos a l'UCI, es van comptabilitzar 65 nous casos arreu de l'Estat en un dia (16 més que dissabte), dels quals destacaven els 33 de Catalunya i els 17 de Madrid. En total, 10.974 persones van passar per l'UCI.En paral·lel, el Ministeri de Sanitat va notificar fins a 547 nous hospitalitzats ahir, una xifra molt similar a la de dissabte. Catalunya (208) i Madrid (140) són les dues comunitats que més en van sumar.

Pel que fa a Catalunya, el total de víctimes mortals va arribar a les 10.508 després de sumar 56 noves defuncions en les darreres hores. A més, el nombre de positius es va incrementar en 143 (127 menys que l'augment de dissabte) fins a un total de 57.506.