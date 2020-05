Els de Barcelona ho tenen (encara) complicat per venir a la segona residència

El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha assegurat que Catalunya podrà detectar casos en 48 hores com ha plantejat el Ministeri de Sanitat però ha obert la porta a que zones com Barcelona i la seva àrea metropolitana hi puguin arribar "una mica més tard". En declaracions a Catalunya Ràdio, ha assegurat que el sistema sanitari català està treballant "a doble màquina" per fer això possible però ha apuntat la dificultat de fer el seguiment en zones més poblades i amb més casos. "Segur que ho podrem fer, el que no sé és si ara mateix estem en condicions de fer-ho", ha declarat. En aquest sentit, ha considerat "prudent" que aquests zones no entrin en la fase 1 si no es compleixen totes les condicions.

Trilla ha afirmat que s'han de mirar les coses "en el seu conjunt" i ha fet una crida a "no córrer per després fer una passa enrere". En aquest sentit, ha alertat que "pot ser una mica arriscat" que una zona passi a una fase de desescalada si no es compleixen tots els paràmetres.

D'altra banda, ha considerat que la realització de proves PCR pot ser més complicat del que es pensava en un primer moment ja que, entre d'altres, hi ha manca de reactius. Sobre el programa Orfeu que ha de fer aquestes tests amb la col·laboració de centres de recerca, Trilla ha considerat que calia ser "molt prudent" en dir el període de temps en que e farien i ha planejat que no és el mateix fer-ho en laboratoris de salut que hi estan acostumats que en centres de recerca. Amb tot, ha dit que el projecte tira endavant però la capacitat per fer milers de proves no es tindrà "el dia que es va anunciar que es tindrien".

Sobre un increment de confirmacions de positius entre el personal sanitari, Trilla ha plantejat que es pot donar perquè se'ls està prioritzant en la realització de proves.