La Cerdanya redueix a zero els casos pendents de diagnòstic per a Covid-19

La Cerdanya continua la tendència a la baixa en la detecció de positius de coronavirus i ha reduït també a zero els pacients en observació. Així, a l'Hospital de Cerdanya no tan sols no hi ha actualment cap pacient ingressat amb COVID-19 sinó que també ha anat descartant els pacients que hi estaven ingressats pendents del diagnòstic.

En l'última setmana el centre ha passat de tenir quatre persones pendents de les proves a ja no tenir-ne cap. Segons ha recordat el centre hospitalari, des de l'inici de la pandèmia s'han detectat 48 positius, dels quals 35 han ingressat a l'Hospital de Cerdanya, cinc han estat traslladats a centres catalans i un a un establiment francès. Igualment, 30 pacients han rebut l'alta i són al seu domicili. Des de l'inici de la pandèmia s'ha produït 1 èxitus confirmat per COVID-19, el 31 de març.